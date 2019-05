Congo-Kinshasa: Nord-Kivu / L'Ituri - Une centaine d'agents de santé touchée par Ebola

Dans la riposte contre l'épidémie, les agents de santé sont les plus exposés par le fait d'être en contact permanent avec les patients.

Selon les données du ministère de la Santé, depuis le début de la dixième épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, le cumul des cas confirmés ou probables parmi les agents de santé est de cent deux, soit 5,9 % de l'ensemble des cas confirmés ou probables. Il est aussi à déplorer des cas de décès parmi eux dont le nombre s'élève à trente-quatre.

En prenant en compte le nombre des cas confirmés parmi les agents de santé et ceux d'autres malades, le cumul des cas est de 1739 dans les deux provinces touchées, dont 1651 sont confirmés et quatre-vingt-huit probables. Au total, 1147 décès dont 1059 confirmés et quatre-vingt-huit probables. L'on signale aussi des cas de guérison 459 malades.

A la date du 14 mai, il ya eu trois cent trente-deux cas suspects qui sont en cours d'investigation. Dix-neuf nouveaux cas confirmés ont aussi été signalés: sept à Mabalako, quatre à Musienene, trois à Katwa, deux à Beni, un à Mandima, un à Lubero et le dernier à Butembo. Onze nouveaux décès de cas confirmés ont été déclarés dont six décès communautaires, à savoir deux à Mabalako, deux à Katwa, un à Musienene et l'autre à Butembo.

Aux centres de traitement Ebola, cinq personnes y sont decedées dont deux à Butembo, deux à Beni et un à Mandima. Plus de cent mille personnes ont été vaccinées dans pluisieurs zones de santé ( Katwa, Beni, Butembo, Mabalako, Mandima, Kalunguta... ) depuis le 8 août 2018.