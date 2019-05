Congo-Brazzaville: Ouvrage - L'Académie des Beaux-arts relance la publication de ses "Annales"

Le numéro 7 de la revue scientifique publiée en cent exemplaires, aux éditions du Cedesurk, a fait l'objet d'une présentation publique, le 13 mai, dans la Salle Pool Image du département de peinture.

La relance de la publication réalisée avec beaucoup d'entrain par le comité de rédaction des "Annales de l'ABA" est, pour le Pr Henri Kalama, « un motif de fierté ». Sentiment qu'il a appelé avec raison l'ensemble de son institution à avoir en partage. Le directeur général de l'Académie des Beaux-arts (ABA) a motivé l'interruption momentanée de la parution de la revue scientifique de son institution par « un souci de qualité ». Il a confié au Courrier de Kinshasa avoir constaté « comme un relâchement » dans sa réalisation. Ce qui a conforté son propos lors de la présentation générale de la revue qu'il a opérée en personne. Affirmant son « réel plaisir » à relancer les "Annales", il a dès lors tenu la nouvelle publication comme un gage, celui d'avoir relevé le défi au niveau qualitatif.

Dans le tout nouveau numéro des "Annales de l'ABA", il est question « de l'art et de la culture, la théorie de l'art, la manière dont l'art ou la culture peuvent contribuer au développement et à la création d'une pensée nationale », a dit le Pr Henri Kalama. Une matière choisie à propos car, comme il l'affirmait au préalable à l'assistance, « l'art ou l'activité artistique, participe à la construction dynamique des identités sociales qui résultent à la fois de l'histoire et des projets communs selon les besoins et enjeux sociaux de l'ère ». Et donc, quoi de plus normal qu'en « ce siècle de la mondialisation, l'art contemporain surtout, assume nécessairement un rôle déterminant dans l'invention et la pratique de nouveaux modes de vie au niveau planétaire par l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Aussi, a-t-il averti : « les quatorze articles réunis dans ce numéro 7, le démontrent amplement ».

Cinq exposés instructifs

Le Pr Henri Kalama l'a d'autant plus réaffirmé au Courrier de Kinshasa que de son point de vue, la revue scientifique répond à un double besoin de l'ABA, à savoir « la production de connaissances qualitatives en arts et leur diffusion », soulignant : « en plus d'être un outil de promotion de grade, d'espace de réflexion et d'échanges, ces Annales doivent constituer un lieu de présentation au public et de valorisation des travaux de recherche de notre corps académique et scientifique ». Et d'ajouter avec conviction : « Ils doivent être un lieu de vulgarisation des savoirs artistiques et culturelles des spécialistes, praticiens et critiques d'arts dans le but de perfectionner notre savoir-faire et de libérer la créativité, spécialement dans le domaine des arts plastiques et graphiques ».

Les exposés des cinq des quatorze auteurs à l'occasion ont instruit plus d'un sur l'intéressant contenu des "Annales de l'ABA n°7 ", évoqués par le Pr Henri Kalama lors de sa présentation. Le Pr Mukendji Mbandakulu a fait l'énoncé du « Protocole de rédaction » qui s'est étendu sur les « instructions aux auteurs ». L'on note qu'avec trois de ses quatre articles révélés, la rubrique art, culture et société a été particulièrement à l'honneur. Le chef de travaux, Charles Tumba Kekwo, a, à cet effet, entretenu l'assistance sur « L'objet-mobilier : une communication entre les êtres ». Pour sa part, l'assistant Hervé Gambangu a parlé de « La conservation-restauration, connaissance d'un domaine méconnu en RD Congo ». Quant au Pr Henri Kalama, il a abordé les « Problèmes contextuels et conceptuels de la "découverte" de l'art "nègre" et du renouveau de l'art occidental ». La question environnementale, un des sujets brûlants de l'heure, a également sa place dans la rubrique art et environnement. L'« Application des déchets plastiques à la création de sculpture » est l'un des deux articles faisant écho de l'ancrage des artistes dans leur environnement présenté par l'assistant Botulu Mbuli.