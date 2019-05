Algérie: Deux casemates pour terroristes détruites à Boumerdès (MDN)

Alger — Deux (2) casemates pour terroristes ont été détruites, dans une opération de ratissage, menée mercredi, à Boumerdès par un détachement de l'Armé nationale populaire (ANP), indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15 mai 2019 à Boumerdès (1e Région militaire), deux (2) casemates pour terroristes", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), huit (8) orpailleurs et saisi un (1) groupe électrogène et un (1) marteau piqueur", tandis que des Garde-frontières "ont saisi (2.387) paquets de cigarettes à Tlemcen (2e RM)".

En outre, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté (58) immigrants clandestins de différentes nationalités, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Ghardaïa, Tiaret et In Guezzam", rapporte également le communiqué.