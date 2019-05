Algérie: Plus de 614 Mds m3 de gaz algérien livré à l'Italie depuis 1983

Alger — Un total de 614,7 milliards m3 de gaz algérien a été livré à l'Italie, depuis l'entrée en service du gazoduc "Enrico Mattei", en 1983, a indiqué jeudi à Alger le vice-président des activités de commercialisation de Sonatrach, Ahmed El-Hachemi Mazighi.

S'exprimant en marge de la signature de deux accords entre Sonatrach et l'italien ENI, M. Mazighi a estimé que l'accord relatif au renouvellement du contrat de vente/achat de gaz naturel, à long terme, destiné au marché italien constitue "un nouveau grand jour" dans l'histoire de la coopération algéro-italienne dans le domaine énergétique.

Ce contrat permettra aussi à Sonatrach "d'ouvrir la voie à des négociations avec de nouveaux partenaires en Italie", a-t-il avancé.

De son côté, le P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi a exprimé sa satisfaction quant à la signature de l'accord permettant de prolonger de 10 ans la durée du contrat de vente et d'achat de gaz naturel signé 1977.

Ce contrat témoigne d'une relation profonde et historique entre les deux parties, a soutenu M. Hachichi.

Il a dans ce sens affirmé "pour Sonatrach, le groupe énergétique italien ENI est un partenaire stratégique et très important , et je pense que pour ENI , Sonatrach est un fournisseur fiable et crédible. Nous travaillions bien ensemble et nous devons continuer à travailler ensemble", a- t-il souligné.

"Nous sommes soulagés parce que le contrat de base devrait arriver à terme le 31 septembre 2019. il s'agit d'une nouvelle vie pour ce contrat et nous continuons à fournir du gaz à l'Italie à travers ENI", a t-il encore dit.

Pour sa part, l'administrateur délégué de ENI, Claudio Descalzi a mis en exergue l'importance des relations liant Sonatrach et son groupe, caractérisées par "des échanges très clairs", ajoutant que ce contrat est "très important" pour l' Italie.

"Nous sommes en train de travailler avec beaucoup de transparence et de collaboration et d'échanges, notamment techniques, avec le groupe Sonatrach", a-t-il assuré.

Le second accord porte sur les nouvelles conditions pour la poursuite du partenariat relatif à l'exploitation du système de transport TMPC.

Pour rappel, l'Italie est considérée comme l'une des principales destinations du gaz naturel algérien grâce au gazoduc "Trans-mediterranean pipeline", appelé également gazoduc Enrico Mattei, fruit du partenariat conclu en 1977, entre le groupe algérien Sonatrach et l'italien ENI.

En juillet 2018, les deux groupes ont convenu d'entreprendre une négociation commerciale avec l'objectif d'évaluer la prorogation de la fourniture du gaz au-delà de l'échéance contractuelle en 2019, dans le cadre du renforcement de leur coopération et partenariat.

Après le règlement de leurs litiges en 2017, les relations entre Sonatrach et ENI se sont renforcées avec la signature de plusieurs projets en Algérie dans les domaines de la recherche et de l'exploitation, de l'exploration offshore, des énergies renouvelables et de la pétrochimie.