Algérie: Ouargla - Lancement de campagne préventive contre les maladies épidémiques

Ouargla — Un large programme préventif contre l'apparition de maladies épidémiques durant la période estivale a été lancé ce mois de mai dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris jeudi de la direction de la Santé et de la Population (DSP).

Dans le cadre de ce programme retenu au titre de l'application des instructions ministérielles portant renforcement des mesures préventives durant la période estivale, des instructions ont été adressées aux services de la prévention en vue d'intensifier les opérations de contrôle et l'activation des dispositifs d'alerte pour parer à toute éventualité, a indiqué le chef de service de la prévention à la DSP.

Le programme s'assigne comme objectifs la lutte contre les maladies transmissibles par les eaux ou les insectes, le contrôle des points de restauration et de l'environnement et la lutte contre l'envenimation due au scorpion, a expliqué Djamel Maameri.

Le même responsable a fait état, en outre, du renforcement des opérations de contrôle et de traitement de l'eau potable, et l'alerte des cas d'absence ou d'insuffisance de chlore, le contrôle du réseau de distribution par l'analyse bactériologique de l'eau, le signalement des cas de déperditions sur le réseau d'eau potable et le contrôle des camions-citernes d'eau potable.

Le contrôle des cantines scolaires, des réfectoires universitaires et des établissements de la formation professionnelle, et des restaurants d'Iftar ouverts durant le Ramadhan, ainsi que le contrôle des produits alimentaires périssables, font partie des mesures prévues durant la période des fortes chaleurs à travers la wilaya d'Ouargla. M.Maameri a fait part aussi, dans le cadre de la lutte contre les vecteurs de transmission de maladies, dont la leishmaniose, le paludisme et autres, de l'organisation de campagnes d'aspersion d'insecticides près des habitations, le remblais des points d'agglutinement d'eaux et des marécages, foyers de prolifération de moustiques, le nettoiement des drains et la lutte contre les mauvaises herbes, sont d'autres mesures prises pour cette campagne de lutte contre les maladies épidémiques.

Le chef de service de la prévention à la DSP a appelé, à cette occasion, à la dynamisation du rôle des bureaux communaux de prévention et d'hygiène pour suivre ce programme, en plus de la multiplication des opérations de sensibilisation du citoyen à travers des expositions, des conseils et des spots radiophoniques, et la distribution de dépliants explicatifs sur les précautions à prendre en été contre notamment l'intoxication alimentaire et les piqures de scorpion.