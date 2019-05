Ile Maurice: MCB - Les bénéfices augmentent par 24 %

La recherche de bénéfices est certes une obligation de toute entreprise.

Mais au sein du groupe MCB, depuis quelque temps déjà, la culture de la maison ne se cantonne plus à la seule réalisation des objectifs fixés au niveau des paramètres de la profitabilité mais par combien le groupe est en mesure d'améliorer sa performance par rapport à la précédente échéance comptable.

Cet objectif a largement été atteint dans le cadre du dernier bilan financier du groupe, pour la période des neuf mois qui se termine le 31 mars 2019, et qui a été publié sur le site de la Bourse de Maurice mardi.

En effet, les Rs 6,8 milliards (Mds) de profits réalisés par le groupe, durant la période où sa performance a été examinée après le paiement de la taxe, représentent une progression supérieure par 24,2 % comparativement à celle réalisée pour la période correspondante en 2018. Les profits après taxe étant passés de Rs 5,5 Mds en 2018 à Rs 6,8 Mds en 2019.

Lorsque l'exercice d'ana- lyse porte sur l'activité du groupe pour le trimestre se terminant le 31 mars 2019, la performance du groupe est supérieure de 13,4 % par rapport aux résultats obtenus dans le cadre de la période de neuf mois se terminant le 31 mars. Les profits après taxe pour le premier trimestre de 2019 totalisaient Rs 2,5 Mds. Ils étaient de Rs 1,8 Md pour le trimestre correspondant en 2018.

Les autres données au niveau du compte des résultats (profit and loss account) pour la période de neuf mois sont au vert. Les revenus perçus sur la base de prescriptions d'intérêt sur les prêts consentis par la banque font un bond de 25,1 %, soit une hausse de Rs 2,8 Mds. Le montant de cette importante source de revenus pour le groupe MCB est passé de Rs 11 Mds en 2018 pour atteindre Rs 13,8 Mds en 2019. Les revenus nets à ce niveau, après la prise en compte des charges d'intérêt qui ont enregistré une hausse de Rs 956 millions, sont de Rs 9,6 Mds. Les revenus nets ont enregistré une augmentation de Rs 1,8 Md (23,2 %) comparativement à la performance enregistrée au niveau de ce paramètre d'évaluation de performance. Les résultats nets sur le plan des revenus basés sur les intérêts sont passés de Rs 7,8 Mds en 2018 à Rs 9,6 Mds en 2019.

L'état de situation dans le cadre de l'exploitation des activités du groupe, niveau d'opération où le potentiel d'une entité à réaliser des bénéfices ou pas est mis à l'épreuve de la réalité, a débouché sur des résultats positifs. Les revenus opérationnels indiquent une hausse de Rs 2,1 Mds. Ils ont grimpé de Rs 12,5 Mds en 2018 à Rs 14,6 Mds en 2019, soit une progression de 16,8 %.

Prêts non performants

Comme c'est le cas pour toute entité engagée dans des opérations bancaires, le groupe MCB n'est pas imperméable à 100 % aux risques associés, entre autres éléments, à des prêts non performants, qui même s'ils peuvent constituer une perte de profits ne représentent pas pour autant un réel danger immédiat pour la trésorerie d'une société aussi forte financièrement que le groupe MCB.

Une société dont le montant de la seule valeur de trésorerie et des équivalents de trésorerie au 31 mars 2019 est de Rs 47,1 Mds, soit un montant supérieur par Rs 14,5 Mds comparativement à 2018. Des pertes nettes (impairments) d'une valeur de Rs 71,3 millions sont venues s'ajouter aux Rs 1 005 500 Md recensées en 2018 pour passer à Rs 1 076 800 Md, à savoir une hausse de 7,1 %.

Ce qui n'a pas empêché le groupe d'engranger des bénéfices opérationnels de Rs 7,9 Mds contre les Rs 6,3 Mds en 2018, soit une augmentation de Rs 1,5 Md (24,1 %).

Avec une telle rampe de performance, la direction du groupe ne fait aucun doute quant aux résultats de ses opérations à la fin de l'année financière au 30 juin prochain. Une conviction qui s'appuie sur la politique du groupe à aller au-delà des frontières de la République de Maurice dans sa quête à dénicher et à exploiter de nouvelles opportunités de croissance.

Face à l'incertitude dont les effets peuvent à tout moment considérablement gêner les opérations de n'importe quelle entité, Pierre Guy Noël, Chief Executive du groupe MCB, affiche la confiance et la prudence. «Tout en restant prudent, sou- ligne-t-il, à l'avenir, dans un contexte de plus en plus incertain accompagné de nombreux défis tant sur le plan mondial que régional, le groupe devrait continuer à tirer profit des effets de la stratégie de diversification de ses activités et de l'importance qu'elle attache à son programme de développement et de renforcement de capacités et de compétences acquises jusqu'ici.»