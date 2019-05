Angola/Cote d'Ivoire: Ryan Sessegnon - Le PSG toujours à l'affût sur l'Anglo-Ivoirien

Convoité par plusieurs clubs, Ryan Sessegnon aurait fait son choix. Le joueur de Fulham souhaiterait rejoindre Tottenham pour la saison prochaine. Selon le London Evening Standard, le jeune espoir anglais d'origine ivoirienne, âgé de 18 ans, aimerait rejoindre Tottenham malgré que le Paris Saint Germain, la Juventus et Manchester United sont également sur la liste des clubs qui le courtisent.

Alors que Tottenham semble être la cible privilégiée de Ryan Sessegnon pour cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot concernant une possible arrivée du jeune joueur au mercato estival. Comme l'indique The Telegraph, le club de la capitale ne va rien lâcher et souhaite toujours attirer l'international anglais U21.

Rien d'impossible pour ce jeune talent qui vient de passer une saison comme titulaire en Premier League. Habitué aux sélections avec les jeunes anglais, il fait partie des joueurs très prometteurs à son poste. Le PSG pourrait le recruter pour préparer l'avenir tout en ayant un présent pas inintéressant. Cependant, il ne s'agit que d'une rumeur et l'Anglais est encore loin de Paris. Mais en plus de Tottenham, il faudra que le PSG surpasse deux autres écuries dans la course pour Sessegnon : Manchester United et le RB Leipzig.

Pour le moment, le jeune milieu de terrain semble privilégier Tottenham, ou au moins la Premier League, avant d'éventuellement tenter une expérience à l'étranger. Quoi qu'il en soit, son départ des Cottagers cet été est plus que probable depuis la relégation de son équipe en Championship, et ce alors que son contrat expire en 2020, ce qui pourrait laisser craindre aux dirigeants de Fulham de le voir partir librement au mercato 2020.

A en croire le média, Ryan Sessegnon a choisi les Spurs pour la confiance qu'accorde Mauricio Pochettino aux jeunes joueurs comme il l'a fait pour Harry Kane, Delle Alli ou Kieran Trippier. Pour réaliser le transfert, le club du Nord de Londres devra débourser près de 35 millions d'euros, précise le journal.