Afrique de l'Ouest: Programme de Leadership au Sahel (Pls) - Les lauréats ivoiriens renforcent leurs capacités

Une session de formation sur le plaidoyer a été organisée le 2 mai à l'Aibef, à Abidjan Treichville.

Les lauréats ivoiriens du Programme de Leadership au Sahel (Pls), avec le soutien technique et financier d'Initiative OASIS, ont organisé le jeudi 2 mai 2019, à l'AIBEF sis à Treichville, une session de formation sur le plaidoyer.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la 5ème promotion du Pls. En prélude à ladite rencontre, une formation intensive des leaders a eu lieu à Ouagadougou du 10 au 16 février 2019. L'activité susmentionnée est donc la résultante.

Les participants, au nombre de huit (Dr Kouassi Emilienne, à titre personnel ; Francisca Gneproust-N'dri, du Pnsme ; Dr Yao-N'dry Nathalie, de l'AIBEF ; Koni-Kouadio Florence, de Médecin Du monde ; Andromi Rosine, de PSI ; Mme Tanoh Marie-Noëlle, de l'Ong Sauvons 2 Vies ; Coulibaly N'tchin Euphrasie, Jeune Ambassadeur AKRE Stéphen, de l'Aibef) ont été instruits sur des stratégies pour réussir un plaidoyer, par des experts en santé, et en Famille. Et cela sous la supervision de Dr YAO Ernest, Directeur pays de Pathfinder en Côte d'Ivoire.

Dans la pratique, les neuf étapes de l'Afp-Smart ont été déroulées avec des exercices à l'appui. Surtout qu'ils ont bénéficié des expériences en termes de succès mais aussi de difficultés pour des plaidoyers de leurs formateurs.

Ce sont Dr Ourega Marie-Paula, Inspecteur au ministère de la Santé, Mme Koutouan Félicité, Directrice de la promotion et de l'autonomisation de la femme, Mme Néné Fofana, Directrice régionale EngenderHealth pour l'Afrique de l'Ouest et M. Allo Richard, Directeur exécutif de l'Aibef.

Les Lauréats, à l'issue de la formation, ont été invités à réviser leur projet pays conformément aux recommandations de l'Afp-Smart. Il s'agit de deux projets de plaidoyer, un dans le domaine de la planification familiale et l'autre dans le domaine de l'autonomisation de la femme.

À court et à moyen terme, le Pls forme et soutient une masse critique de professionnels en milieu de carrière qui sont profondément engagés à apporter des améliorations en matière de politique et de programme aux quatre objectifs décrits dans la deuxième section.

Le Pls inspirera et incitera les membres à penser au niveau régional, prendre des initiatives, explorer des solutions multidisciplinaires et devenir des leaders plus forts.

Les participants comprendront mieux en quoi leur travail contribue à réduire la fécondité et pourquoi cela est essentiel au développement durable de la région.