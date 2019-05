Cote d'Ivoire: La deuxième édition des Journées nationales vétérinaires se tient en juin prochain

L'Université Nangui Abrogoua abritera les 13 et 14 juin 2019, la deuxième édition des Journées nationales vétérinaires (Jnv) initiées depuis 2017, par l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire (Advci).

L'annonce a été faite ce jeudi 16 mai 2019, au cours d'une conférence de presse tenue au Pasa-Hpv non loin du lycée technique de Cocody, par les organisateurs. Avec à leur tête, Dr. Yapi Bokpé Cyprien, président de ladite association.

Il avait à ses côtés, Mme Souaga-Ahou Germaine, présidente du comité d'organisation, Pr. Bakou Niangoran Serge, président du comité scientifique des Jnv 2019, Dr. Attié Firmin, vice-président du comité d'organisation chargé des relations extérieures.

L'Université Nangui Abrogoua, partenaire de l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, pour cette édition, était quant à elle, représentée par le Pr. Tiho Seydou, doyen de l'Ufr Science de la nature.

A l'occasion, la présidente du comité d'organisation, Mme Souaga-Ahou Germaine, a souligné que l'objectif général de ces journées est de contribuer à travers une plateforme d'échanges, à une meilleure compréhension du rôle des professionnels vétérinaires dans les chaînes de valeur des ressources animales et halieutiques, et dans la qualité des industries agro-alimentaires en Côte d'Ivoire.

« De manière spécifique, les Jnv 2019 visent à présenter le potentiel et les contraintes des chaînes de valeur des ressources animales et halieutiques ; à montrer le rôle des professionnels vétérinaires dans la mise en œuvre de la qualité dans les industries agro-alimentaires ; à échanger sur les interactions nécessaires entre les professionnels vétérinaires et les autres acteurs des chaînes de valeurs des ressources animales et halieutiques, afin de garantir un produit fini de qualité », a-t-elle souligné.

Pour sa part, le président du comité scientifique, Pr. Bakou Niangoran Serge, a indiqué que le thème retenu cette année est: « Rôle du vétérinaire dans les chaînes de valeurs des ressources animales et halieutiques, et dans la qualité des industries agro-alimentaires ».

Il a ajouté que plus de 300 participants sont attendus à ces journées. Notamment, des décideurs politiques, des enseignants et chercheurs, des éleveurs et aquaculteurs, des techniciens en élevage, des cadres du secteur de la santé et de la production animale et de la qualité en agro-alimentaire, des étudiants, des journalistes.

« Cette édition sera marquée par des panels de discussions suivis de recommandations à l'endroit des autorités et des bailleurs de fonds, ainsi que des conférences », a-t-il noté.

Le représentant de l'Université Nangui Abrogoua, Pr. Tiho Seydou, a, quant-à-lui, salué le partenariat entre son institution et l'Advci.

En effet, dira-t-il, cela permettra à l'université d'avoir une idée plus nette des besoins en termes d'emplois, dans les domaines où interviennent les vétérinaires. Ainsi elle pourra adapter ses formations.

Cette deuxième édition, faut-il le souligner, a pour parrain le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, et pour président, le Dr. Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde.

Rappelons que la première édition s'est tenue en 2017, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères au Plateau.