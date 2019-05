Cote d'Ivoire: Salon international du Livre d'Abidjan - Près de 30.000 visiteurs en deux jours de festivités

Le Salon international du Livre d'Abidjan a enregistré en deux jours près de 30.000 visiteurs, a relevé le commissaire général, Anges Félix N'Dakpri. Qui se réjouit de cette mobilisation du public.

« Après une première journée assez satisfaite dans l'ensemble avec le volet institutionnel, nous avons passé également la seconde dans une ambiance festive avec au menu les livres à la portée de tous.

Nous avons enregistré près de 20.000 visiteurs à l'ouverture. La deuxième journée qui a vu la participation massive des élèves et étudiants ainsi que des travailleurs a enregistré plus de 10.000 visiteurs », a fait savoir M. N'Dakpri avant de relever que plusieurs autres activités du Salon se sont déroulées hors du palais de la culture.

« Plusieurs rencontres professionnelles ponctuées de panels, de tables-rondes se sont aussi déroulées à l'institut français au Plateau.

Des activités qui ont drainé assez de monde vu l'importance des thèmes et la notoriété et la qualité des panélistes et conférenciers », a souligné M. N'Dakpri.

« Cette deuxième journée a été assez conviviale avec une forte présence des étudiants et élèves qui y ont rencontré des écrivains dont ils lisent les livres et romans », a laissé entendre le commissaire général du Sila 2019.

Et d'inviter toutes les populations ivoiriennes à venir rencontrer les auteurs venus de partout en Afrique (Ouest, centre, Nord et Est) et d'autres arrivés d'Europe et d'Asie.

« Nous saluons l'implication du gouvernement à travers le ministère de la culture et de la francophonie et de celui de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

Leur implication démontre que la question du livre et de la lecture est portée au cœur des priorités de nos dirigeants » s'est réjoui le président des éditeurs de Côte d'Ivoire.

Le Sila qui a ouvert ses portes le mercredi 15 mai, les fermera le 19 mai. Ce salon qui est sa 11e édition, a pour objectifs, entre autres, faire la promotion du livre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ; promouvoir le savoir-faire ivoirien dans le domaine du livre.

La France est le pays invité d'honneur. L'écrivaine Véronique Tadjo, auteure à l'honneur. « Le livre, mon compagnon au quotidien » est le thème de cette édition dite de maturité.