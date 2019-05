Ile Maurice: Affaire Brasse - L'ICAC en présence de la correspondance entre l'ex ACP Domah et le CP

Il était convoqué à l'Independent Commission Against Corruption aujourd'hui. L'ancien assistant commissaire de Police (ACP) Domah devait éclairer les limiers de la brigade anti corruption sur l'enquête menée suite à la plainte de Mike Brasse lorsqu'il a signalé la perte de son passeport.

L'ancien ACP a confirmé que Mike Brasse avait bien fait une déposition au poste de police de Grand-Baie. Par la suite, il a aussi expliqué qu'il a référé l'affaire au bureau du commissaire avec la mention «Complainant urgent. Needs to travel to Reunion Island on 16.9 2016 to bring back his boat pc 4713 ol 17 Ilot Gabriel which is under repair.»