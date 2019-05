Algérie: Les valeurs de paix et de tolérance sont ancrées dans la société algérienne

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, jeudi à Alger, que "les valeurs de paix, de tolérance, d'amour et de fraternité sont ancrées" dans la société algérienne.

Présidant la cérémonie de célébration de la journée mondiale du vivre-ensemble en paix, organisée au niveau de l'école du Chahid Torki Mahmoud à Cheraga, M. Belabed a indiqué que le secteur de l'Education nationale "célèbre cette occasion à travers l'ensemble de ses établissements scolaires, en vue de consacrer les valeurs de paix, de réconciliation, d'entente, d'amour et de fraternité qui sont ancrées dans la société algérienne et d'œuvrer ensemble pour l'unité dans le cadre de la différence et de la diversité, pour un monde où règne la paix, la solidarité et la cohésion".

Le secteur de l'Education nationale célèbre cette journée à travers un nombre d'activités éducatives, culturelles, historiques, scientifiques et artistiques, à l'effet de mettre en avant "l'importance du vivre-ensemble et d'inculquer aux jeunes générations l'esprit d'ouverture et de l'acceptation de l'autre", a-t-il ajouté, faisant savoir que ces activités concernent, cette année, les écoles primaires uniquement, en raison de la concomitance de cette journée avec la période des examens du 3è trimestre de l'année scolaire 2018-2019, des cycles moyen et secondaire.

Le ministre a assisté à plusieurs activités programmées dans ce cadre. Il a tout d'abord suivi un cours interactif de sensibilisation consacré à cet évènement, planté un olivier dans la cour de l'école puis lâché une colombe, symbole de paix et d'amour.

La Journée Internationale du vivre-ensemble, célébrée le 16 mai de chaque année, avait été proclamée le 8 décembre 2017 par l'Assemblé générale de l'ONU, à l'initiative de l'Algérie.