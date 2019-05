Algérie: Hypertension artérielle - L'importance d'adopter un bon régime alimentaire

Alger — La Vice-Directrice du service des maladies non-transmissibles au ministère de la Santé, Dr Djamila Nadhir insisté jeudi à Alger sur l'importance de sensibiliser les jeunes à l'importance d'adopter un bon régime alimentaire pour éviter l'atteinte précoce de l'hypertension artérielle.

Intervenant en marge d'une journée de sensibilisation de la caravane Tariq el wikaya (voie de prévention), organisée du 16 au 18 mai à la promenade des Sablettes, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, Dr Nadhir a affirmé que cette maladie "due essentiellement à un mode alimentaire malsain est désormais répandue chez les jeunes en raison de la forte affluence vers les fast-food".

La responsable a appelé à la nécessité de sensibiliser la société au danger de cette maladie "silencieuse", souvent diagnostiquée lorsque le malade subit une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

L'intervenante a conseillé les personnes âgées entre 35 et 40 ans d'effectuer des examens médicaux et de mesurer leur glycémie et hypertension artérielle de temps à autre pour un diagnostic précoce de cette maladie grave.

Le ministère de la Santé avait choisi ces dernières années d'organiser des campagnes de sensibilisation au niveau des places publiques et à proximité des centres commerciaux pour cibler un maximum de citoyens.

La spécialiste a ajouté que les complications de la maladie, la crise cardiaque et l'accident vasculaire en particulier constituent "un lourd fardeau" pour l'Etat, ajoutant que l'enquête nationale sur les maladies cardiaques, menée par le ministère en 2017 a démontré que l'hypertension artérielle compte parmi les maladies les plus répandues dans la société avec un taux de 23,6% (23,1% chez les hommes et 24,1% chez les femmes), contre un taux pouvant atteindre 67% chez la tranche d'âge de 60 ans et plus.

Selon l'enquête, 30% des jeunes n'ont jamais mesurer leur tension artérielle et 71,9% des cas avérés hypertendus ne suivent pas de traitements.

Un staff médical spécialisé relevant de l'Etablissement public hospitalier de Birtraria supervise cette campagne de sensibilisation et propose des tests de glycémie et de mesure de l'hypertension, et donne des conseils sur la nutrition et l'exercice physique.