Algérie: L'ANPT désignée comme point focal national de l'African App Launchpad

Alger — L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a été désignée en tant que point focal national pour l'Initiative de la Plateforme africaine des applications (AAL: African App Launchpad) visant à encourager la création de startups dans le continent, indique jeudi l'agence sur son site internet.

L'AAL est une plateforme panafricaine initiée en 2018, en Egypte, avec pour but de "renforcer les capacités des jeunes porteurs de projets sur le continent africain et encourager la création de startups africaines durables dans le domaine des nouvelles technologies, des applications et des jeux", précise la même source.

Cette plateforme permettra ainsi aux participants d'"assister à des formations certifiantes et des cursus issus d'universités les plus prestigieuses en ligne", explique-t-on, ajoutant que les participants auront l'opportunité de participer à des Startup Challenges avec la possibilité de "remporter des primes en plus d'éventuels fonds de démarrage ou d'incubation".

Le rôle de l'ANPT en tant que point focal national sera de promouvoir l'initiative au niveau du territoire national, de sélectionner les candidats, de suivre leurs performances et de les accompagner durant le processus d'apprentissage.