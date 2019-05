Algérie: Accord Sonatrach-ENI - Le gaz algérien représente près de 15% du gaz importé par l'Italie

Alger — Le gaz naturel algérien qui sera exporté vers le marché italien, en vertu de l'accord signé jeudi à Alger entre le groupe algérien Sonatrach et l'italien ENI, représente près de 15% du gaz importé par l'Italie, a indiqué le groupe italien dans un communiqué.

"ENI et Sonatrach ont signé un accord de renouvellement du contrat de fourniture de l'Italie en gaz algérien, jusqu'en 2027, plus deux années optionnelles supplémentaires, prévoyant également les modalités de transport par le biais du pipeline traversant la mer Méditerranée", précise ENI dans le communiqué publié sur son site web.

"L'accord signé aujourd'hui couvre près de 15% du gaz importé par l'Italie", ajoute la même source.

Selon le groupe italien, "ces accords s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat sur l'approvisionnement et le transport de gaz qui a été établi il y a plus de 40 ans et qui englobe d'importants projets de gazoduc et plusieurs décennies d'approvisionnement réussi de l'Italie".

L'administrateur délégué de ENI, Claudio Descalzi, cité dans le communiqué, "s'est dit heureux par le renouvellement du contrat d'approvisionnement en gaz et le niveau du partenariat stratégique avec Sonatrach, qui s'étend aux différents secteurs de l'exploration et de la production à la commercialisation et au transport du gaz, en passant par les énergies renouvelables".