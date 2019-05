Cote d'Ivoire: Ramadan 2019 - Une charge divine dans l'accomplissement de la mission des militaire

Le jeudi 16 mai 2019, le ministre d'État, ministre de la défense Hamed Bakayoko a participé à la rupture collective du jeûne en compagnie de ses hommes.

Le Colonel Dosso Mohamed, Président de la communauté musulmane des militaires et paramilitaires, a dit : « Nous voudrons dire nos remerciements à Allah et notre gratitude à SEM le président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'à toutes les autorités politiques et militaires dont les actions conjuguées nous permettent de vivre notre foi.

Nous avons la conviction que le dossier des statuts des aumôniers militaires, toute confession confondue et l'augmentation du nombre de places des candidats au Hadj trouveront des réponses favorables ».

Le ministre d'État, ministre de la défense s'est réjoui de cette occasion. « Dans l'accomplissement de votre mission, il y'a une charge divine.

Il s'agit de protéger les autres, de protéger le territoire. C'est une vie de sacrifice et de résistance. Quand on est ensemble, nos prières sont plus fortes, notre jeûne est plus fort.

Au nom du chef d'État, chef suprême des armées, je veux vous féliciter pour le travail abattu. Je prie Dieu qu'ensemble nous soyons une armée et une gendarmerie qui protègent et font la fierté de la Côte d'Ivoire » a-t-il mentionné.

Il a promis veiller à l'avancement du dossier qui lui a été soumis par les aumôniers.