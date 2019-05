Congo-Brazzaville: Formation au leadership - Deux élèves du lycée d'excellence de Mbounda sélectionnés pour se rendre aux Etats-Unis

Les deux apprenants ainsi q'une enseignante du même établissement ont été présentés, le 15 mai à Dolisie, par Todd P. Haskell, ambassadeur américain en République du Congo, en présence des autorités préfectorales et municipales de la localité.

Samy Idoni et Dorcas Ngayila, tous en classe de première littérature, ainsi que l'enseignante Darcelle Moudila, vont participer à la formation, pendant deux mois aux Etats-Unis, dans le cadre du programme panafricain pour le leadership des jeunes du secondaire, âgés de 15 à 18 ans. Conformément à ce programme, trente-huit pays africains y prendront part. En plus du développement du leadership et le service, ces élèves participeront aussi à d'autres activités prévues par ce programme.

En effet, ce programme se fixe quelques objectifs, notamment promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples ; préparer les jeunes leaders à devenir les citoyens responsables et des membres contributeurs de leurs communautés ; favoriser les relations entre les jeunes de différents groupes ethniques, religieux et nationaux.

Appréciant cette initiative de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Nicole Poaty Patricia, directrice départementale de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation du département du Niari, a déclaré : « Monsieur l'ambassadeur, au nom de tous les gestionnaires du système éducatif du département du Niari, je vous remercie très sincèrement pour avoir été sensible aux aspirations de nos élèves, nous en sommes très honorés » .

De son côté, Todd P. Haskell a rappelé que l'une des priorités de son institution est le renforcement des connaissances et des compétences des jeunes en rapport avec le XXIe siècle. «Le programme sur le leadership permettra aux écoliers congolais de comprendre comment les jeunes américains s'organisent pour soutenir leurs communautés, et à leur tour ces derniers apprendront la culture congolaise aux jeunes américains. Au cours de leur séjour, les jeunes congolais auront l'opportunité de vivre avec les familles américaines et de parler à ces dernières du Congo en général et de Dolisie en particulier » , a indiqué le diplomate américain.