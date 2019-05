Cote d'Ivoire: "Caravane Sublime Côte d'Ivoire" - Le Sud-ouest ivoirien au cœur de toutes les attentions touristiques

En affirmant que « San-Pedro doit être l'aiguillon touristique de notre pays », le ministre Siandou Fofana, au lancement de l'opération, il entendait mettre en lumière le potentiel de la région.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a donné le la de la caravane « Sublime Côte d'Ivoire : Cap sur San Pedro », le 16 mai, dans la cité balnéaire.

En compagnie du maire et Secrétaire d'Etat aux PME, Félix Anoblé, il a dévoilé aux acteurs du secteur, les grandes ambitions de la stratégie nationale pour le développement de la région du Sud-ouest.

Initiée du 15 au 19 mai par le ministre du tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, cette tournée a pour objectif spécifique d'œuvrer à la mise en valeur des richesses touristiques de la région, d'initier des actions de développement du tourisme pour les touristes avides de dépaysement, de découverte des richesses fauniques et environnementales.

Ainsi donc, pour entamé cette initiative, le premier responsable du tourisme ivoirien, le 16 mai, à l'hôtel Degny Plage de San-Pedro, est allé à la rencontre des acteurs du secteur touristique afin de mieux appréhender leurs difficultés et préoccupations et par la même occasion leur présenter "Sublime Côte d'Ivoire", la stratégie nationale de développement du secteur à l'échéance 2025. Sans avoir avant, dans la pure tradition kroumen, avec la trilogie d'accueil (piment-cola-eau), ses civilités aux autorités traditionnelles de San-Pedro au quartier-village de Sewéké 5.

Siandou Fofana, qui avait, pour la circonstance, à ses côtés son homologue des Transports, Ahmadou Koné, présent à San-Pedro pour le lancement des travaux d'extension du port, et Félix Anoblé, maire de la ville comme susmentionné.

Une stratégie pour réaliser un rêve éveillé et sublime

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a exprimé la volonté du l'Etat ivoirien de faire de San-Pedro une destination touristique séduisante.

« L'histoire de notre pays nous rappelle que le premier président de notre pays, Félix Houphouët-Boigny, a voulu dans sa volonté de développement faire de cette région une zone à forte potentialité économique.

Aujourd'hui, cela est bien une réalité car San-Pedro est la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire. Aussi, quand on revisite les mémoires touristiques de notre pays, l'on comprend qu'après Assinie, c'est tout naturellement votre région qui devrait bénéficier de développement de sa côte qui est plus belle et offre des perspectives d'évolution touristique et de création d'une industrie touristique et hôtelière des plus rentable. C'est donc pour réaliser ce rêve que je viens vous présenter "Sublime Côte d'Ivoire" ».

Un projet qui permettra à la région Sud-ouest de transformer son énorme potentialité touristique en un moteur économique fort et contributeur au développement du pays.

Pour la zone sud-ouest "Sublime Côte d'Ivoire" se décline en deux concepts touristiques majeurs, notamment « Paradis entre mer et nature ». Mais aussi, le circuit de « La route des éléphants ».

Si le premier concept vise à sublimer les plus belles plages et beaux sites touristiques de la région, le second lui, va laisser découvrir le riche patrimoine environnemental et faunique du Sud-ouest. C'est pourquoi, dira le ministre SiandouFofana « San-Pedro doit être l'aiguillon touristique de notre pays et vous devez être un repère sûr.

Nous sommes donc venus ici vous apporter les belles nouvelles des 9 grands projets et des différents circuits touristiques qui couvrent votre région et qui prennent naissance à San-Pedro » a dévoilé le ministre qui a également vu en cette rencontre l'occasion de faire l'état des lieux du secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans la région, en vue de prendre en compte les préoccupations des acteurs du secteur.

Pour mieux orienter les investisseurs, internationaux comme nationaux dans leurs projets dédiés au développement touristique autour des trois axes majeurs de "Sublime Côte d'Ivoire" que sont développer un moteur de croissance du produit intérieur brute (Pib) et modifier les recettes fiscales, le développement territorial et créer un réservoir d'emplois qualifiés et non qualifiés.

De grands projets pour San-Pedro

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, dans sa vision stratégique « Sublime Côte d'Ivoire », veut faire du pays une destination touristique de référence en Afrique de l'Ouest avec 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire la promotion du tourisme, aussi bien international que national.

Dans cette vision, la région du Sud-ouest tient une place importante car la mise en œuvre de ce vaste chantier permettrait la réalisation d'infrastructures additionnelles : infrastructures routières, aéroportuaires, sécuritaires, dans le médical, la formation, etc.

Notons, par ailleurs que, San-Pedro, ville balnéaire dont le port est le premier exportateur de cacao au niveau mondial, abrite déjà un aérodrome qui devrait être érigé en plateforme aéroportuaire dédiée au fret.

Toute chose qui est de nature à conforter la dynamique de croissance de la région sur la période de la stratégie. Par ailleurs, le gouvernement entend développer le chemin de fer reliant Man au port de San Pedro.

Sur la route menant à Grand-Bereby, le ministre a fait une escale dans un centre expérimental sur la cacao dit équitable.

« Quand nous savons que nous sommes le premier port exportateur de Cacao au monde, si nous pouvons rajouter à côté de cette valeur le premier pôle destination touristique de Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que San-Pedro sera la première ville à pouvoir offrir les potentialités de développement de d'émergence de la Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi nous devons mériter cette confiance placée en nous, en nous mettant au travail afin de pouvoir répondre à la demande de la grosse attraction qui s'annonce à nous » a-t-il indiqué au Centre de fermentation d'Adjaméné.