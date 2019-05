Maroc: Des communiqués de protestation fusent de toute part - La Fédération n'en a cure

La 29ème journée au programme à partir de ce soir

Alors que des clubs, le Raja en premier et l'OCK, continuent de contester énergiquement, via des communiqués, la programmation de la 29ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, celle-ci est maintenue et sera étalée sur trois jours, vendredi, samedi et lundi.

Menant la campagne de protestation, le Raja est allé jusqu'à menacer de ne pas jouer son match de la 29ème manche contre le MAT, et ce tant que le WAC n'a pas encore disputé son match en retard (27è journée) contre l'OCK.

Depuis l'annonce du changement concernant la programmation de cette 29ème manche, chaque partie tente de défendre son point de vue. Pour un camp, l'enjeu veut que le calendrier soit mis à jour pour une question d'égalité de chance, alors qu'une autre catégorie considère que cela n'affecterait pas outre mesure le déroulement du championnat. D'autant plus qu'elle fonde son raisonnement sur l'article 20 du règlement de la compétition de la FRMF qui stipule que « la structure organisatrice de la compétition fixera les matches retour déprogrammés ou reportés par celle-ci, à la première date disponible, et ce avant la dernière journée du championnat».

Explicitement, le match en retard entre le WAC et l'OCK intervient à deux journées de la fin du championnat et son ajournement reste possible pour que la 29ème journée se joue en week-end et l'entame de semaine, sachant qu'elle sera amputée de la rencontre FUS-RSB à cause de la finale aller de la Coupe de la Confédération qui mettra aux prises ce dimanche l'équipe berkanie et son homologue égyptienne du Zamalek.

Ainsi, le bal de cette avant dernière journée sera ouvert ce soir à partir de 22 heures au stade Père Jégo à Casablanca par la rencontre qui opposera le WAC, leader, à l'IRT, cinquième du classement et qui espère encore retrouver le podium.

Les Rouges, qui restent sur une série de quatre matches sans victoire, doivent absolument rectifier le tir et en cas de succès, ils franchiraient un grand pas vers le titre, puisqu'ils n'auront besoin que d'un point pour plier les débats.

Le WAC aura à cœur donc de signer un probant résultat, en vue de booster le moral du groupe à une semaine du premier acte de la finale de la Ligue africaine des clubs champions contre l'Espérance de Tunis. Un scénario que les Tangérois, qui restent sur une cuisante défaite à domicile devant l'OCS, tâcheront d'avorter pour ne pas se faire distancer davantage par le quatuor de tête.

Il convient de signaler que la 29ème journée se poursuivra samedi, toujours en nocturne (22h00) par les confrontations DHJ-HUSA et RCOZ-OCK. Quant à la programmation de lundi (22h00), elle se décline comme suit : MCO-ASFAR, CRA-CAYB, MAT-RCA et OCS-KACM.