Maroc: Habib El Malki reçoit l'ambassadeur du Yémen à Rabat

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mercredi à Rabat, Azzedine Saeed Al-Asbahi, ambassadeur de la République du Yémen à Rabat.

Au cours de cette réunion, le diplomate yéménite a déclaré que son pays appréciait la position du Maroc en faveur de sa stabilité et son soutien à sa souveraineté et à l'unité du peuple yéménite. Il a également informé le président de la Chambre des représentants des derniers développements de la situation au Yémen et des répercussions de la guerre sur la vie quotidienne des Yéménites et sur la région du Golfe arabique.

Il a, d'autre part, exprimé le souhait du Parlement yéménite de renforcer ses relations de coopération avec la Chambre des représentants et a souligné l'aspiration de son pays de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine des droits de l'Homme et de la gestion administrative et régionale.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a souligné que le Maroc suit avec intérêt et appréhension le déroulement du conflit au Yémen dans ses dimensions locale, régionale et internationale. Il a également souligné que le Royaume est d'avis que la solution réside dans un dialogue inter-yéménite de nature à déboucher sur une base réaliste et perspicace de sortir de la crise, d'en prévenir de nouveaux développements et d'éviter toute question qui ne servirait pas le peuple yéménite et ne protégerait pas les causes de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région du Golfe.

Dans cette perspective, le Yémen ne trouvera auprès du Maroc que soutien et assistance, a précisé Habib El Malki en exprimant le souhait de renforcer les relations de coopération afin de les hisser au diapason des relations civilisationnelles, historiques, politiques et culturelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères.