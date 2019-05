Ile Maurice: Port-Mathurin - Un magasin en proie aux flammes

Un incendie s'est déclaré hier matin, jeudi 16 mai, peu avant huit heures, à Port-Mathurin. Un magasin de vêtements et accessoires, Savina Shop, qui se trouve au coin des rues Max Lucchesi et Mamzel Julia, a été la proie des flammes. Les pompiers ont pu rapidement circonscrire l'incendie et ainsi minimiser les dégâts.

Les pertes sont tout de même estimées à quelque Rs 100 000. La police de Port-Mathurin a ouvert une enquête afin de déterminer les causes du sinistre. Selon les premières indications, l'incendie aurait éclaté à cause d'une faute technique et ne serait pas de nature criminelle.