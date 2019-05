Madagascar: Hippisme - Les ténors exacts au rendez-vous

L'arrivée des étalons londoniens à Ivato avec le président de l'AHCEL, Michelson Rakotoarisoa.

La reprise des courses de chevaux à Mahazina a répondu aux attentes des férus de cette discipline. Une très belle journée inaugurale qui a permis aux ténors de confirmer leur grande forme mais aussi à l'AHCEL de montrer sa volonté de servir l'intérêt des éleveurs avec en toile de fond l'importation de trois nouveaux étalons londoniens.

Bien disposés à accueillir cette très bonne nouvelle, les jockeys se sont surpassés. On a eu droit à de très belles courses voire une confirmation pour les meilleurs chevaux actuels comme le cas de Texah Bin Khalifa qui survolait la 5e course réservée aux poulains et pouliches de 3 ans sous la conduite d'Eric Ravelonjanahary.

Luna Belle s'offrait la 1re course avec l'aide de Rabearivelo tandis que Lolita Star sous la selle de Denis Rakotoarivony s'imposait à la seconde course.

Ringo Star et Patrick Rakotoarivelo étaient aussi là pour montrer leur forme et gagner haut la main la troisième course.

La quatrième course qui servait aussi du support au quinté a vu la victoire de Perle de Carmen avec Nomenjanahary Falinirina devant Klara de Luna, Noris Faniry, Orchidée et Negus.

Pour la course-phare de cette journée inaugurale ; Kathy Pleasure a montré qu'il va falloir compter sur elle pendant cette saison. Bien prise en main par Denis Rakotoarivony, elle a résisté à l'attaque de Mascotte de Star confiée à Patrick Rakotoarivelo.

La deuxième journée prévue ce dimanche à Mahazina s'annonce déjà avec un air de revanche. Et c'est tant mieux pour le spectacle.