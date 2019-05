Madagascar: Vulnérabilité de la dette - Une consultation de haut niveau organisé par la BAD

La dette des pays africains suit une forte tendance à la hausse, depuis déjà plusieurs années, notamment à cause de la chute des cours des matières premières, liée à la crise financière mondiale de 2008.

Les recettes des principales exportations ont reculé et la croissance économique a ralenti, pour la plupart de ces économies. Selon les institutions financières internationales, les gouvernements africains ont de plus en plus recours à l'emprunt pour combler leurs déficits budgétaires. C'est dans ce contexte que la BAD (Banque Africaine de Développement) organise à son siège à Abidjan les 16 et 17 mai avec la Banque Mondiale, une Consultation de haut niveau qui réunira, outre les représentants de ces institutions financières, des ministres africains issus des pays bénéficiaires du FAD (Fonds Africain de Développement), ainsi que des représentants de l'Association internationale de développement.

Selon les organisateurs, cette consultation offre une tribune aux pays membres des deux institutions, leur permettant d'exprimer leurs points de vue sur les leçons tirées des emprunts non concessionnels, les nouvelles vulnérabilités de la dette et l'approche proposée par l'IDA pour aider les pays à adopter des pratiques d'emprunt durables. Selon le Groupe de la BAD, les discussions durant les rencontres porteront sur le « financement du développement » et la « vulnérabilité de la dette » dans le contexte de l'agenda des Objectifs du Millénaire pour le développement et du plan d'action d'Addis-Abeba.

Quel est le rôle des banques multilatérales de développement ? Comment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale peuvent-elles collaborer pour trouver des solutions ? Autant de questions sont abordées durant la Consultation qui a déjà commencé hier. Les résultats de la réunion alimenteront les discussions sur les cadres de politique générale pour les pays FAD et les politiques respectives en matière de dette, selon la BAD et la Banque Mondiale.