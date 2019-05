Madagascar: CNaPS - Un seul Raoul vous manque est tout est dépeuplé

La grogne monte dans les rangs des retraités bien habitués à percevoir leurs pécules le 15 parfois même le 14 du troisième mois mais voilà qu'on leur annonce que cela va se faire à partir du 20 mai.

Ce n'est peut-être qu'un léger décalage mais aux yeux des personnes d'un certain âge, la procédure est à même de provoquer une hypertension tant ils ont l'habitude de tout programmer bien à l' avance.

Que va-t-il se passer si ces raiamandreny décident de faire un sit in pour réclamer pour qu'on ne gère pas les pensions au gré des humeurs ?

En fait et pour appeler un chat un chat, la CNaPS a du mal à honorer ses engagements depuis le limogeage de Arizaka Rabekoto Raoul connu surtout pour ses expériences et son intégrité.

On a du mal à connaître les raisons ayant justifié le limogeage de ce DG qui a su fructifier l'argent de la CNaPS générant ainsi des milliards de bénéfices.

Last but not least, le profil affiché pour le recrutement d' un DG de la CNaPS correspond à bien d'égards à celui que tout le personnel de la CNaPS appelle affectueusement Raoul, preuve si besoin est que l'homme est très proche de ses collaborateurs.

Une raison suffisante pour qu'on demande son retour. Car s' il n'a pas fait quelque chose de répréhensible, soit on le met en prison soit on le fait revenir pour rendre encore la CNaPS plus prospère. C'est tout aussi simple que cela.