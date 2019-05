Madagascar: Lutte contre les vols de bovidés - Lancement, hier, de puces de géo localisation à Tsiroanomandidy

Le Président Andry Rajoelina a procédé au lancement officiel de puces de géo localisation, hier, à Tsiroanomandidy.

Le Président Andry Rajoelina a procédé au lancement officiel de l'implantation de puces électroniques sur les zébus, hier, à Tsiroanomandidy. Ces puces de géolocalisation servent notamment à la lutte contre l'insécurité et à la protection de bovidés. Ce système électronique permettra d'authentifier et de suivre à la trace via la combinaison des technologies RFID et GPS, le déplacement des zébus. Pour ce lancement officiel, 50 bovidés ont été dotés de puces de géolocalition. Toujours est-il que 10000 puces seront implantées d'ici à la fin de l'année à travers l'île. Genius Technologie, une entreprise créée par de jeunes ingénieurs malgaches, est le fournisseur de ce dispositif. Ces puces de géo localisation ne présentent aucun danger ni pour l'animal vivant ni pour la viande consommable.

Sélections génétiques. Outre, ces dispositifs il y aura également la mise en place des zones rurales de sécurité prioritaires, et ce, rentrant dans le cadre de la lutte contre le vol de bovidés et l'insécurité. Par ailleurs, les projets d'amélioration de la race bovine malgache sont déjà en cours grâce aux sélections génétiques et au procédé d'insémination artificielle. Revenant sur la loi des finances rectificative 2019 sortie en conseil des ministres, le Président a réitéré que l'Etat met en pratique une politique d'austérité et que les dépenses qui n'auront pas attrait à l'intérêt de la population ne seraient plus tolérées. En ce sens la commune urbaine de Tsiroanomandidy est également bénéficiaire de cette nouvelle loi des finances et recevra, entre autres, un camion à benne pour participer à l'assainissement de la ville. Il a également annoncé qu'un Bataillon Interarmes sera mis en place dans la région Bongolava ainsi qu'un des hélicoptères prévus arriver d'ici à la célébration de la fête de l'indépendance.