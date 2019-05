Sénégal: Conférence sur "Les impasses de la démocratie représentative en Afrique", mercredi

Dakar — Une conférence sur le thème : "Les impasses de la démocratie représentative en Afrique" se tiendra, mercredi, à partir de 10 H, au bâtiment annexe de l'IFAN(UCAD), annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette conférence sera animée Ndongo Samba Sylla, chargé de programme et de recherche à la fondation Rosa Luxembourg, à l'occasion du lancement du premier Webinaire interuniversitaire et interdisciplinaire (Wii) par l'Unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie (URICA-Ethos et IFAN).

Selon le communiqué, le lancement de ce Webinaire, mot associant web et séminaire, désignant toutes les formes de réunions interactives de type séminaire faites via internet, "s'inscrit dans la suite des stratégies développées par URICA pour transcender les barrières universitaires et disciplinaires".

L'objectif est de "faire germer un espace inclusif et créatif de fécondation des savoirs profitable aussi bien aux universités qu'à la société".