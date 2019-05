Togo: Les huit meilleures entreprises togolaises consacrées

Sur 11 entreprises qui y ont postulé, 8 ont été consacrées ce Vendredi à Lomé, pour le compte de la 5ème édition du Prix togolais de la Qualité.

Au rang de ces entreprises, il y a le Port Autonome de Lomé (PAL) avec le Prix d'Excellence et le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) avec le Prix d'Encouragement dans la Qualité, toutes deux dans la catégorie A des entreprises ayant un effectif de plus de 100 salariés.

Reconnue par plus d'un comme une des meilleures universités privées du Togo, l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires), accompagnées de l'ANAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile) et Coris Bank International Togo S.A, enlève le Prix d'Excellence dans la catégorie B des entreprises ayant un effectif de 21 à 100 salariés.

Dans la même catégorie, le Prix de Maîtrise de la Qualité est allé au Cabinet de Gestion, de Conseil en Finance et d'Informatique (CAGECFI) alors que l'Imprimerie La Semeuse s'est vue octroyer le Prix d'Encouragement dans la Qualité.

Une seule entreprise a été consacrée dans la catégorie C. Il s'agit du Cabinet Décisions qui a remporté le Prix d'Excellence.

Evoquant les résultats de cette 5ème édition, le ministre en charge du Commerce, Kodjo Adédzé a constaté que "des entreprises se sont illustrées par la performance de leur système de management de la qualité, traduisant ainsi leur bonne organisation interne, leur parfaite maîtrise des processus et la satisfaction de leur clientèle".

Le membre du gouvernement a salué "les efforts louables des entreprises nationales qui ont très tôt compris l'intérêt de la qualité et se sont engagées dans la démarche qualité non seulement pour une meilleure compétitivité, mais aussi, pour le bien-être des populations, à travers leurs produits et services".

Présent à cette cérémonie de proclamation des résultats couplée du lancement de la 6ème édition du Prix Togolais de la Qualité, le Président de la Délégation Spéciale de la ville de Lomé a appelé les entreprises à "intégrer la démarche qualité dans leur politique pour satisfaire les attentes des consommateurs et participer pleinement à l'atteinte des objectifs du PND 2018-2022".

Pour rappel, le PTQ a pour objectif de "rendre les entreprises plus compétitives" sur le marché national et dans l'espace CEDEAO.

Les entreprises consacrées auront leur distinction en Décembre prochain au cours d'une autre cérémonie annoncée par le président du Comité d'organisation du Prix, Fidégnon François Kpakpo.