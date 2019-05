Algérie: 3 individus en possession de 2 pistolets mitrailleurs arrêtés à Ghardaïa

Alger — Trois individus en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, quatre (04) chargeurs et une quantité de munitions ont été arrêtés jeudi à Ghardaïa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services des Douanes, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale et des services des Douanes algériennes, ont arrêté, dans deux opérations distinctes, à Ghardaïa/4e Région militaire le 16 mai 2019, trois (03) individus en possession de deux (02) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, quatre (04) chargeurs, et une quantité de munitions, et ont saisi deux (02) véhicules tout-terrain et des moyens de communication", tandis que "des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Blida /1e RM, un (01) individu et saisi un (01) pistolet automatique et une quantité de munitions", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont arrêté à In-Guezzam/6eRM, quatre (04) contrebandiers et saisi (01) camion, (02) véhicules tout-terrain, et (16,2) tonnes de denrées alimentaires", alors que "des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Oran/2e RM, (240) comprimés psychotropes".

Par ailleurs, "des détachements de l'ANP ont déjoué à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande de (11010) litres de carburants", conclut le MDN.