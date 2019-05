Angola: La Sonangol et l'Agence du pétrole et du gaz signent des accords

Luanda — Sonangol et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) ont signé jeudi, à Luanda, deux accords de coopération visant à améliorer la production et le fonctionnement de ces entités publiques, ainsi qu'à renforcer leurs relations.

Parmi les contrats, le premier vise à soutenir la transition de la fonction concessionnaire, tandis que le second est responsable de l'agence du pétrole brut.

Les accords ont été signés par les présidents de Sonangol et d'ANPG, Gaspar Martins et Paulino Jerónimo, respectivement.

Selon le communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès jeudi, l'accord de soutien à la transition contribuera au démarrage effectif de l'ANPG et au bon fonctionnement des zones de soutien et évitera la perturbation de ses fonctions et de ses travaux à développer par le concessionnaire national.

Le second, indique le document, établit que Sonangol commercialise le pétrole du concessionnaire national, en ce sens que l'ANPG reconnaît à Sonangol des compétences en la matière et au mandat qui en découle.

La réunion, au cours de laquelle le président et les administrateurs nouvellement élus de Sonangol ont reçu leurs homologues de l'ANPG, a duré environ deux heures et visait à réexaminer le processus de transfert de la fonction de concessionnaire de Sonangol à l'Agence.