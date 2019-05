Sénégal: Jeux olympiques de la Jeunesse «Dakar 2022» - Matar Ba et le CNOSS en mode fast-track

Le Sénégal a lourdement responsabilité d'organiser les Jeux olympiques de la Jeunesse (Dakar2022), en mai et juin 2022. Conscients de l'importance du défi de l'organisation où plus de 15.000 athlètes âgés de 15 à 18 ans et plus de 800 dirigeants mondiaux sont attendus dans notre pays, le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et le département des sports essaient «de travailler en parfaite intelligence».

C'est dans cette perspective qu'une réunion restreinte est prévue entre Matar Bâ et quelques membres du staff du président Mamadou Diagna Ndiaye demain samedi nous apprend une source digne de foi.

Ce, pour dégager les grandes lignes directrices avant le conseil interministériel devant se tenir incessamment. Pendant ce temps, le site dakaractu.com, nous apprend que le président Diagna Ndiaye sillonne le monde pour vendre davantage la destination Dakar qui sera l'attraction de l'été 2022.

Selon nos confrères, le patron du CNOSS, non moins, membre du CIO, a séjournée dans différentes capitales notamment Bruxelles, Abidjan, Copenhague. 2022, c'est maintenant !