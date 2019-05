Guinée: Les plénières de GIABA se poursuivent à Conakry pour la lutte contre le blanchiment d'argent

Débutées depuis mercredi 15 mai 2019, les activités de GIABA pour lutter contre le blanchiment de capitaux en Afrique se poursuivent dans la capitale guinéenne Conakry. Ce jeudi 16 mai 2019 qui a marqué en même temps, l'ouverture de la 31ème réunion de la Commission Technique, les pays membres de la CEDEAO ont tous pris part à la cérémonie.

Cette activité s'est déroulée en présence des membres du gouvernement guinéen, notamment, le Ministre de la sécurité et de la protection civile, Ibrahima Keira, la Ministre de la coopération et de l'intégralité africaine, Mme Djénè Keita, le Représentant le président de la commission de la CEDEAO, Commissaire Mamadou Traoré, le Ministre de l'économie et des finances, Mamadi Camara, le Ministre du budget, Ismaèl Dioubaté et le Gouverneur de la Banque Centrale, Louceny Nabé.

Dans son allocution, le directeur général de GIABA n'a pas manqué d'indiquer que c'est avec un réel plaisir qu'il voudrait souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue sur cette terre africaine de la Guinée, berceau qui a vu naître Samory Touré, fondateur de l'empire du Wassoulou, et rendu célèbre "Non" retentissant lors du referendum du 28 septembre 1958 à l'issus duquel la Guinée fut le seul pays de l'Afrique francophone à avoir rejeté la proposition d'une intégration des colonies de l'Afrique Occidentale Française au sein de la communauté française.

« C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à S.E le Professeur Alpha Condé, président de la République, à son gouvernement et au vaillant peuple de la Guinée pour l'accueil chaleureux et authentiquement africain dont chacune des délégations continue de bénéficier depuis leur arrivée dans cette belle et ville de Conakry, ainsi que pour la part significative prise dans l'organisation des présentes assises », a déclaré M. Kimelabalou Aba.

Poursuivant, il a ajouté que sa gratitude va également à l'endroit de tous, expertise des Etats membres, observateurs et partenaires au développement pour avoir fait nombreux le déplacement à Conakry, gage de leur appui indéfectible au GIABA dans sa mission d'assainissement de l'environnement économique de leur espace de lutte contre le financement du terrorisme, en ce début du Ramadan.

« Au moment où s'ouvrent les travaux de cette plénière, la 31ème du genre et la troisième de mon mandat, permettez-moi de souhaiter à tous, une cordiale bienvenue ici à Conakry, et particulièrement aux Correspondants Nationaux du GIABA en Sierra Léone et au Nigéria qui ont pris fonction en début de cette année et qui nous rejoignent pour la première fois, en cette capacité », a-t-il ajouté.

Dans son intervention, au nom du gouvernement guinéen, le Ministre de l'économie et des finances a souligné que c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que la Guinée qui abrite pour la première fois des réunions plénières du GIABA les accueils dans sa capitale Conakry.

« Je saisis cette occasion, pour remercier le GIABA d'avoir porté son choix sur notre pays cette année, afin d'accueillir cette importante conférence », a indiqué Mamadi Camara.

Il a profité pour adresser également ses sincères remerciements à tous les invités de marque des pays membres et du personnel du GIABA ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers.

La clôture de cette activité est prévue pour le samedi 18 mai prochain. Le chef de l'Etat, Alpha Condé est annoncé pour présider la cérémonie.

