Sénégal: Mbaye Leye - Le Sénégalais annonce avec émotion la fin de sa carrière

Mbaye Leye a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière. Avec six buts et deux passes, l'attaquant sénégalais a participé au maintien de l'Excel Mouscron en première division. L'expérimenté attaquant sera néanmoins en fin de contrat le 30 juin prochain. Il a pris une décision au sujet de son avenir.

En effet, Mbaye Leye, 36 ans, qui aura porté le maillot d'Amiens et de six clubs belges (Zulte-Waregem, La Gantoise, Standard, Lokeren, AS Eupen et enfin Mouscron), a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il disputera le 426e et ultime match de sa carrière ce vendredi soir face à Waasland-Beveren, pour le compte de la 10e et dernière journée du Groupe B du playoff 2.

« Juste réveillé avec un sentiment d'avoir accompli et atteint la fin d'une belle partie de ma vie. Après 18 ans de football professionnel et amateur réussis avec du courage, de la passion et du travail acharné, le jour J est arrivé. J'ai toujours su ce que je voulais et après cette année formidable passée à Mouscron, c'est le moment de fermer cette dernière page de joueur de football... Un grand merci à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette belle histoire inespérée (clubs, entraîneurs, kinés, joueurs, supporters et amoureux du football). » Il termine en remerciant particulièrement sa famille.

Le palmarès de l'attaquant sénégalais compte trois trophées... trois Coupes de Belgique remportées avec trois clubs différents (La Gantoise en 2010, le Standard en 2011 et Zulte-Waregem en 2017). Sur le plan individuel, il a obtenu le Soulier d'ébène en 2013. Il a également évolué avec l'équipe nationale sénégalaise.