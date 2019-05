Soudan: CMT éclaire les chefs des missions diplomatiques accrédités au pays

Khartoum — Le porte-parole officiel du Conseil militaire de transition (CMT) général Shamseddine Kabbashi en présence du président du Comité de sécurité au sein de CMT général Mustafa Mohamed Al-Mustafa a rencontré jeudi au Palais de la République les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à Khartoum sur les événements survenus dans le pays , ils se sont réuni séparément avec chacun des groupes : les ambassadeurs de l'Union européenne, des États-Unis et du Canada et le représentant résident des Nations Unies à Khartoum, le groupe des pays arabes et celui des pays asiatiques et africains.

Gen. Kabbashi avait éclairé les ambassadeurs sur les développements politiques et sécuritaires dans le pays et sur ce qui avait été convenu entre le conseil militaire de transition et les forces de la déclaration de la liberté et du changement en vue de parvenir a un accord final visant à former un gouvernement civil pour parvenir à la stabilité et à la transition démocratique, ainsi que des circonstances entourant les événements de mercredi et de lundi, causés par des groupes n'appartenant pas aux forces régulières.