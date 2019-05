Congo-Kinshasa: Samuel Moutoussamy ouvre la porte à la RDC

Guadeloupéen par son père, Samuel Moutoussamy a également des origines congolaises via sa mère. Le milieu de terrain l'a confirmé à nos confrères de Léopard Leader.

En vue cette saison avec le FC Nantes, le joueur avoue suivre les Léopards: »

Oui absolument, je suis l'équipe nationale. J'ai suivi toutes les compétitions et les qualifications pour la CAN, je pense qu'il y a énormément de qualité dans le groupe avec de très bons joueurs et qu'ils ont les moyens pour allez très loin dans la compétition ».

En revanche, il ne se met pas de pression pour être sélectionné pour l'Egypte. « CAN 2019 ? Pour l'instant je suis vraiment concentré sur mon club, faire les meilleures performances possible pour bien finir l'année. On verra à la fin de la saison mais je ne me met pas de pression particulière par rapport à ça. Dans tous les cas (sélectionné ou pas) je serai derrière les Léopards« . Florent Ibenge appréciera.