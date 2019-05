Afrique: Sécurité et paix en Afrique - 4ème édition de la sirs les 20-24 mai 2019 en Côte d'Ivoire

La 4e édition de la Session internationale de recherche stratégique (Sirs) aura lieu du 20 au 24 mai 2019 à Grand-Bassam, a annoncé Jean Jacques Konadjé, Conseiller technique du ministre d'État, ministre de la Défense, vendredi 17 mai 2019.

La Sirs est une initiative du ministère d'État, ministère de la Défense, à travers l'Institut d'études stratégiques et de défense (IESD), en partenariat avec la coopération française et le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud). La quatrième édition sera animée par 13 conférenciers venus de différents pays d'Afrique et d'Europe. Elle est placée sous le parrainage du ministre d'État Hamed Bakayoko.

L'IESD est né en 2013 de la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara.Il a pour mission, entre autres, de promouvoir l'esprit de défense nationale et de lien armée/Nation, et de diffuser la politique de défense au niveau des cadres dirigeants.

Jean Jacques Konadjé a indiqué que la quatrième édition se tiendra autour du thème : «Les opérations de maintien de la paix en Afrique, forces africaines en attente, armées africaines : états des lieux et perspectives ».

Selon lui, l'Afrique étant le plus grand consommateur en termes d'opérations de maintien de la paix, il y'a nécessité pour les États et communautés africaines de s' y impliquer davantage politiquement, militairement et opérationnellement.

Les enjeux de la SIRS

Sur les enjeux de l'événement, il a souligné que c'est une occasion pour des experts, qu'ils soient militaires ou civils venus de différents pays, de réfléchir sur la problématique de la paix en Afrique. Ceci, en identifiant les limites observées dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre des opérations de maintien de la paix sur le continent et de faire des recommandations concrètes.

« Cet échange d'expériences entre participants et théoriciens venus d'Afrique et d'ailleurs, traduit la promotion et l'appropriation continentale de la réflexion stratégique sur les questions de paix, de défense et de sécurité propre au continent », a-t-il expliqué.