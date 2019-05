Congo-Brazzaville: Livre - "Le Code des hydrocarbures du Congo" de Rolland Bembelly

Publié aux Editions Edilivre, l'ouvrage, étayé des notes et commentaires de l'auteur, est un véritable outil de travail pour les passionnés du droit en matrière pétrolière dans le pays.

La nouvelle loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016, fort de ses deux cent quinze articles et dix titres, vient parachever la réforme du droit des hydrocarbures au Congo opérée par la loi n°24-94 du 23 août 1994. Une réforme importante dans le domaine judiciaire et du monde des affaires puisqu'elle doit permettre l'exécution des contrats pétroliers. Plusieurs éléments nouveaux, en effet, sont introduits dans ce texte tel que souhaité par les chercheurs et les praticiens du secteur des hydrocarbures.

Des éléments disséqués et expliqués par Rolland Bembelly dans son ouvrage, " Code des hydrocarbures du Congo", à travers des notes et commentaires auxquels il adjoint quelques rares décisions de justice ou de jurisprudence.

« En avocat averti, l'auteur passe en revue tous les aspects juridiques de la gestion des hydrocarbures à travers des annotations de jurisprudence, de doctrine tout en mettant en exergue le droit comparé en matière d'hydrocarbures », a écrit dans l'avant-propos, Cyriaque Annicet Nassy Prat, juriste, membre de Jufi consulting.

Le travail de recherche, la pertinence des analyses et l'esprit de synthèse dont a fait montre Roland Bembelly pour écrire l'ouvrage peuvent être assimilés à une prouesse dans un univers où très peu de juristes s'y aventurent. Une performance aussi méritoire que celle d'avoir apposé un commentaire juste et judicieux sur les dix titres de la loi.

En effet, de nombreux praticiens du droit se sont livrés juste à la vulgarisation de la nouvelle loi sur la réforme du droit des hydrocarbures au Congo ou à la publication des articles mettant en exergue ses innovations. Mais Roland Bembelly, paré de sa rigueur scientifique, dans un style simple, clair et précis, brise l'hermétisme du droit pétrolier et minier pour le rendre compréhensible à tous.

« L'ouvrage de Roland Bembelly marque une réelle avancée dans l'univers juridique congolais en ce qu'il permet de réaliser une belle jonction entre l'activité universitaire et l'activité économique. Le caractère pratique du droit des hydrocarbures est présent à travers des analyses doctrinales et jurisprudentielles pertinentes qui éclairent le sens des textes législatifs commentés », a écrit le préfacier, Me Jean René Gomez, avocat à la Cour, arbitre et maître assistant à l'Université Marien- Ngouabi, spécialiste en droit Ohada.

Notons que Roland Bembelly est avocat. Après avoir exercé aux barreaux de Paris et de Bobigny, en France, il poursuit sa carrière au barreau de Pointe-Noire, au Congo. Il est également docteur en droit (Université Paris X Nanterre, en France).

Enseignant à l'Ecole nationale de l'administration et de la magistrature, il y dispense le cours du droit pétrolier et minier. Il est l'auteur de nombreuses publications, notamment en droit Ohada. Roland Bembelly a publié, en 2015, un ouvrage intitulé "Essentiel du droit minier au Congo", aux Editions Droit Afrique.

Son nouvel ouvrage, "Le Code des hydrocarbures du Congo", peut être considéré comme un véritable livre de chevet pour praticiens du droit, administrations, collectivités locales, universitaires, étudiants, professionnels de droit et les sociétés pétrolières.