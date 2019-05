Burkina Faso: «RUN lIKE A GIRL» - Des ateliers de danse pour valoriser l'image de la femme dans la société

Le concept « Run Like a Girl » poursuit l'objectif de valoriser l'image de la femme dans la société africaine et dans le monde. Valoriser le statut de le femme et mettre en exergue ses compétences et ses talents, sont les valeurs diffusées au cours de cet atelier qui s'est d'abord tenu à Bobo Dioulasso avant celui de Ouagadougou.

La session de Ouagadougou qui s'est déroulée au CDC-La termitière a débuté le 5 mai 2019 pour cinq jours de travaux. Au total, 21 danseurs ont participé à cet atelier qui avait un rôle participatif.

Selon Marcel Gbeffa, chorégraphe danseur, tout s'est bien passé et le message a été très bien compris d'une part par les participants et d'autre part par le jeune public venu assister à la restitution. Il explique la méthodologie de l'atelier : « En prélude aux exercices, nous avons initié d'abord un cadre de discussion. Au cours donc de ces discussions, les participants ont énuméré tous les clichés qui existent dans la société et dans leur environnement. Il s'agissait des clichés qui valorisent l'homme et qui minimisent la femme. Ils ont sorti ces clichés et après nous avons discuté autour desdits clichés pour voir le coté positif et négatif. Après on s'est dit que c'était mieux de travailler sur le coté positif et rejeté le coté négatif. L'objectif poursuivi en choisissant ce coté était de pouvoir avoir une bonne cohésion au sein de la société pour qu'il n'y ait pas de discrimination basée sur le sexe » a fait savoir Marcel Gbeffa.

Après l'identification des clichés, les chorégraphes les ont par la suite interprétés dans le corps avec les mouvements à travers des exercices.

Pour les deux chorégraphes (Wendy et Marcel) , l'objectif a été atteint

Fatou Traoré qui a pris part à l'atelier apprécie positivement la démarche des chorégraphes. Ce cadre lui a permis de s'exprimer en toute liberté et de pouvoir surtout s'affirmer comme une femme sans considérer les clichés. Outre cela, pour elle, durant les cinq jours, elle a pu en compagnie des autres participants prendre connaissances des problèmes vécus par les femmes.

Objectif atteint pour la conceptrice de l'idée, Wendy Jehlen, spécialisé en langue de signe. Pour la chorégraphe, dans le monde, les gens sont toujours en train de comparer la fille et le garçon. A l'en croire, on a catalogué les caractères et les travaux que chaque genre doit accomplir. Et c'est de là que sont nés les clichés et les stéréotypes.

« Par exemple, on dit aux hommes qu'ils ne doivent pas pleurer comme des femmes. Cela peut paraitre banal mais on est en train de minimiser les filles et surtout les émotions qui sont normales et importantes pour tous. En le disant, c'est comme interdire aux garçons de pleurer alors que pleurer est une émotion universelle. Les garçons n'ont donc pas la possibilité de le faire et cela peut les pousser indirectement à la violence » explique t-elle.

Pour deux chorégraphes, l'objectif de ces ateliers est atteint car ils ont contribué à ouvrir et à élargir ces discussions sur le sujet des clichés basés sur le sexe et le genre. Ces ateliers ont été soutenus par l'Ambassade des Etats Unis au Burkina.