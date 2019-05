Algérie: Tenue traditionnelle - Nouvelle collection de Faiza Antri Bouzar

Alger — La styliste Faiza Antri Bouzar a dévoilé, jeudi à l'Hôtel Sofitel (Alger), sa nouvelle collection intitulée "Hier pour demain", qui se veut un hommage au passé prestigieux de la tenue traditionnelle féminine algérienne.

A l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la maison de mode "FAB créations", la modéliste a réussi à concilier authenticité et modernité dans cette nouvelle collection, riche de 30 belles tenues, ayant toutes gagnées l'admiration du public, de par l'harmonie et la diversité de leurs couleurs, le haut sens de créativité de la styliste et l'excellence du travail accompli pour valoriser le patrimoine algérien.

La créatrice a revisité, à travers sa nouvelle collection, le patrimoine algérien avec beaucoup de nostalgie, proposant des tenues authentiques confectionnées par des mains algériennes, tout en préservant le savoir-faire de générations de stylistes et de couturiers.

Dans cette collection, Faiza Antri Bouzar a apporté une touche de modernité sur les modèles traditionnels, leur conférant davantage d'élégance et de beauté et les adaptant aux dernières tendances de la mode.

Cette collection qui a couté à la styliste "beaucoup de temps mais surtout un effort considérable", a donné forme à des ouvres d'art, fruit d'un long et profond travail de recherche dans les techniques usitées et la qualité des tissus utilisés.

Organisé en présence d'amateurs de la mode, d'artisans, de mannequins, de commerçants de tissus de différentes région du pays, le défilé a englobé des modèles variés, ayant été inspirés de la tenue traditionnelle algérienne notamment le Karakou algérois. A cet effet, la modéliste a dit adorer cette tenue qui ne suscite plus le même intérêt à Alger, ce qui l'a incité à choisir le monde de la mode.

Faiza Antri Bouzar a modernisé le karakou, en variant sa forme et ses couleurs, proposant des vestes élégantes et distinguées de par leur découpe et broderie et optant pour des couleurs inhabituelles pour ce type de tenue.

Elle a également revisité le Badroun, auquel elle a apporté certaines modifications pour être à la mode, le transformant même en robes de soirée.

La robe constantinoise était également présente à ce défilé, aux côtés de la "Blousa", de la "M'lahfa" et de la robe kabyle, déclinant des modèles modernes et authentiques aux senteurs des grandes villes civilisées qui demeurent toujours témoins de l'authenticité et de la richesse du patrimoine algérien, à l'instar de la Casbah, de Tipasa et de Constantine et son marché (souika).

Dans la première partie du défilé, les mannequins ont porté 15 robes de la nouvelle collection innovante, avec des bijoux en or et en argent, conçus par la styliste elle-même, tandis que la deuxième partie a englobé 15 autres robes portées avec des bijoux en or et en argent conçus par le frère de Faiza.

Titulaire d'un diplôme supérieur en commerce obtenu en France, Faiza Antri Bouzar a participé à plusieurs évènements à l'étranger dont "Ramadaniat Beyrouth" en 2016, un défilé au Koweit et la "Fashion week Philadelphia" (USA) en septembre 2016, outre d'autres défilés de mode organisés en Algérie.