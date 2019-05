Algérie: Le patrimoine culturel des wilayas de l'Ouest s'invite aux "Nuits d'Alger"

Alger — La deuxième soirée des "Nuits d'Alger", organisée jeudi au Palais de la culture, Moufdi Zakaria, a été dédiée au patrimoine culturel et touristique des wilayas de l'Ouest.

Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère du Tourisme, l'évènement a été marqué par la présence de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, le ministre de la Communication et Porte parole du Gouvernement, Hassen Rabehi, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Moussa Dada ainsi que des ambassadeurs et des membres du corps diplomatique accrédités à Alger.

La soirée a débuté par un iftar collectif faisant gouter aux invités les plats emblématiques de la cuisine de l'Ouest à l'instar de "Lahrira", "Tadjin Lahlou" et bien d'autres.

A cette occasion, plusieurs expositions ont été animées par des artisans venus de Saida, Oran, Tlemcen, Sidi Belabès, Ain Témouchent, Tiaret et Relizane présentant au grand public leurs créations telles que les tapis, les burnous, les selles à cheval, les vêtements traditionnels, les bijoux, la poterie, la dinanderie et autres.

Dans une ambiance purement ramadanesque, la soirée a été marquée par la participation des troupes folkloriques de Saida, de Mostaganem et de Tlemcen qui ont séduit les spectateurs à travers une mosaïque artistique riche en Madih, Melhoun et Andalous.

"La deuxième soirée des Nuits d'Alger se veut un hommage aux différentes régions de l'Ouest du pays, mettant en exergue leur patrimoine immatériel leur richesse et leur diversité culturelle et touristique", a affirmé Mme. Merdaci, ajoutant que "c'est une opportunité pour la coopération entre les différents ministères (...) et la promotion de la destination Algérie devant les diplomates présents".

Les deux jeudis prochains du programme des Nuits d'Alger seront consacrés respectivement aux régions du Centre et de l'Est du pays.