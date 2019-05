Cote d'Ivoire: L'Afad et le Fc San Pedro veulent entrer dans l'histoire - La finale de la 56e édition de la compétition se joue, ce dimanche, au stade Robert Champroux de Marcory.

L'Académie de football Amadou Diallo (Afad) du Plateau et le Fc San Pedro sont, ce dimanche, à un tournant important de leur histoire, avec la finale de la 56e édition de la Coupe nationale.

Une finale inédite entre deux clubs qui n'ont jamais atteint ce stade de la compétition. En demi-finale, les deux formations sont passées par l'épreuve fatidique des tirs au but pour arracher leur ticket pour la finale. Le Fc San Pedro a écarté le Racing club d'Abidjan, tandis que l'Afad éliminait le détenteur du trophée, l'Asec mimosas.

Mais dame Coupe est capricieuse et la bataille de ce dimanche s'annonce indécise entre Afadistes et Pétruciens qui disposent chacun de ses propres atouts. Equipe émergente du football ivoirien, le Fc San Pedro jouit d'une grosse réputation grâce à son organisation soutenue par de puissants investisseurs tunisiens.

Leur rêve, faire de la deuxième équipe de San Pedro une référence dans la sous-région. En seulement trois années de présence dans l'élite du football ivoirien, l'équipe du président Mohamed Hachicha est en train de bousculer la hiérarchie et a décroché, cette saison, une qualification pour la plus prestigieuse compétition au niveau des clubs en Afrique : la ligue des champions. La Coupe nationale sera la cerise sur le gâteau pour Oussou Konan, Tapé Eliezer et autres.

Un groupe qui a enregistré des renforts dont l'expérimenté N'Guessan Gilles Privat, en provenance du Sporting club de Gagnoa. Les Pétruciens devront cependant se bander les muscles face à une imprévisible équipe de l'Afad qui n'a pas éliminé le détenteur du trophée par hasard.

Les joueurs ont promis à leur Pca, le président Jacques Anoma, de lui ramener le trophée. Ils en ont les moyens, au regard de la détermination dont ils ont fait preuve face à l'Asec, en demi-finale. Guédé Gnadou, Stéphane Kacou, Avo Lébé et leurs coéquipiers sont plus que motivés à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de leur club. Le trophée est également convoité par leurs dirigeants. « Nous voulons gagner cette Coupe », a insisté Laurent Boli, le président délégué. La troisième opposition de la saison entre les deux clubs promet. Lors de leurs deux premières confrontations en championnat, les deux équipes ont fait match nul (1-1) au cours de la 2e journée. Au match retour, l'Afad a pris le meilleur sur son adversaire (1-0).

L'Asec et l'Africa possèdent le plus grand nombre de victoires en finale de la Coupe nationale, avec 21 titres chacun. Seulement 9 équipes de l'intérieur ont remporté la coupe. Il s'agit d'Espoir de Man (1960), Rc Daloa (1980), Asc Bouaké (1987), Asi d'Abengourou (1988), Soa (1996), Alliance Bouaké (2001), Co Bouaflé (2004), Issia (2006) et Séwé (2016).