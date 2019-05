Afrique: CAN 2019-Bénin - Les objectifs de Michel Dussuyer

Qualifié pour la CAN 2019, le Bénin est logé dans le groupe F en compagnie du Cameroun, du Ghana et de la Guinée-Bissau. Et comme tous les sélectionneurs, Michel Dussuyer a aussi ses objectifs bien définis pour la compétition. Ces objectifs, le technicien français les a livrés aux médias béninois.

« Les objectifs, je pense que je les ai clairement annoncés dès la qualification acquise. C'est des objectifs, étape par étape. Etape numéro 1 c'est gagné un match. Ce n'est pas encore arrivé au Bénin en phase finale. Etape numéro 2 c'est se qualifier pour aller en huitième de finale. Et l'objectif numéro 3 c'est rentrée le plus tard possible à la maison », a-t-il déclaré.

Selon Michel Dussuyer, le succès des Ecureuils dépendra du travail et de leur état d'esprit.

« Je n'ai pas d'appréhension. Déjà c'est excitant de se confronter à des grandes nations comme ça. C'est excitant aussi de participer à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Donc il n'y a pas d'appréhension. C'est juste l'envie de faire de bons matches contre ces équipes, leur créer de problème et d'avoir des résultats positifs qui nous permettraient d'atteindre les objectifs. Cela passe par le travail et aussi l'état d'esprit qu'on va présenter là-bas. On sait qu'on n'a pas l'effectif du Cameroun, du Ghana mais on est capable de rivaliser avec des grandes équipes », a-t-il affirmé.