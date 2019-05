Maroc: S.M le Roi inaugure le Centre régional des soins bucco-dentaires de Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi au quartier El Massira à l'arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, à l'inauguration du Centre régional des soins bucco-dentaires, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 25 millions de dirhams (MDH).

Premier du genre au niveau du Royaume, ce projet solidaire, dont les travaux de réalisation ont été lancés par le Souverain le 30 mai 2017, procède de la volonté Royale visant à renforcer l'offre de soins bucco-dentaires au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra par la mise en place d'une prestation médicale de proximité et de qualité qui répond aux besoins des citoyens.

Il s'inscrit également en droite ligne des efforts déployés par le Souverain dans l'objectif de favoriser l'accès des personnes démunies, des personnes âgées, des élèves issus de familles défavorisées et des personnes en situation de handicap, aux soins bucco-dentaires, et de renforcer le système de santé bucco-dentaire et son intégration dans la santé publique.

Edifié sur quatre niveaux (sous-sol, RDC et deux étages) sur un terrain domanial de 1.580 m2, le nouveau Centre dispensera des soins dentaires de qualité (soins conservateurs et soins chirurgicaux) aux enfants et adultes de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Il veillera également au développement d'actions de prévention, d'information et de sensibilisation aux risques liés au tabagisme, à l'automédication et à l'hygiène bucco-dentaire, l'objectif étant l'amélioration de la santé bucco-dentaire de la population.

Le Centre régional des soins bucco-dentaires dispose d'un service d'urgence - salles de soins urgents et de consultation, hôpital de jour - opérationnel de 08h30 à 16h30 pour une prise en charge directe.

Il abrite également une unité de radiologie bucco-dentaire (radio panoramique dentaire - 3D, radiologie rétro-alvéolaire), une unité de consultation avec quatre salles de soins bucco-dentaires pour adultes et une unité de pédodontie (deux salles de consultation pour enfants).

Le Centre, doté de 17 fauteuils dentaires dont un pour personnes à mobilité réduite et deux pour enfants, comprend également des unités de chirurgie bucco-dentaire (salle d'opérations, salle de réveil, salle de consultation) et de consultations spécialisées (endodontie, orthodontie, parodontie, prothèse dentaire), un espace de stérilisation, un laboratoire de prothèses dentaires, des salles de formation et de sensibilisation, une salle de réunion et une médiathèque.

Pour remplir pleinement sa mission, le Centre régional des soins bucco-dentaires compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux 14 dentistes spécialistes, des infirmiers et des cadres administratifs et techniques.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le ministère de la Santé et le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, ce projet vient conforter les multiples actions médico-humanitaires initiées par la Fondation et destinées à soutenir le secteur médical national, à travers la mise en place d'une filière de soins de proximité accessibles aux populations les plus défavorisées.

Une structure médicale unique au Maroc

Le Centre régional des soins bucco-dentaires est une structure médicale unique en son genre au niveau du Royaume, a souligné, jeudi, Sanae Dardikh, chef du pôle communication de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

"Il s'agit, en fait, de la première structure médicale spécialisée de proximité dédiée à la santé bucco-dentaire et qui va couvrir toute la région de Rabat-Salé-Kénitra", a-t-elle précisé dans une déclaration à la presse.

Ce Centre vise à réduire les inégalités d'accès des populations défavorisées aux soins bucco-dentaires, tout en renforçant l'infrastructure médicale du secteur public, a-t-elle ajouté, notant qu'il proposera une offre de prestation complète et intégrée qui comprend les soins généralistes et spécialisées, la chirurgie dentaire et, pour la première fois, la prise en charge des urgences bucco-dentaires.

Autre particularité du nouveau Centre est qu'il comprend des équipements adaptés aux enfants et personnes à mobilité réduite, a-t-elle fait observer.

Le Centre régional des soins bucco-dentaires servira également de plateforme de formation et de stages de perfectionnement pour les étudiants en médecine dentaire et ce, sur la base d'une convention de partenariat établie avec la Faculté de médecine dentaire de Rabat.

Des services de qualité

Le Centre régional des soins bucco-dentaires consacre la volonté Royale de mettre à la disposition de tous les citoyens des services de santé de qualité, notamment en matière de soins bucco-dentaires, a affirmé le directeur régional de la santé de Rabat-Salé-Kénitra, Abdelmoula Boulamizat.

Cette nouvelle structure permettra également de renforcer l'offre médicale en matière de soins bucco-dentaires au niveau de la préfecture et de la région, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse à cette occasion.

Le centre proposera des services de santé de qualité aux adultes, enfants et aux personnes à besoins spécifiques, particulièrement dans les domaines de la prévention et des soins généralistes et spécialisés, notamment l'orthodontie et la parodontie, sachant que le centre dispose aussi d'un service d'urgences de proximité, a-t-il précisé.

