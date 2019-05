Cote d'Ivoire: Chambre de commerce et d'industrie - Pascal Abinan récompense le mérite de 54 agents

Après un service « loyal » et « dévoué », normal qu'il s'en suive reconnaissance.

54 agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), totalisant entre 15 ans minimum et plus de 35 ans de service, ont reçu, récemment, la médaille d'honneur du travail de la part du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou Abinan.

C'était une cérémonie festive qui s'est tenue dans la cour de l'institution consulaire, au Plateau, en présence d'autorités gouvernementales, municipales et coutumières ainsi que des collègues, parents et amis des récipiendaires. Pascal Abinan Kouakou a rappelé l'attachement du Chef de l'Etat, au nom de qui il a décerné les médailles, à l'excellence et à l'abnégation au travail.

Il est aussi revenu sur l'importance de la Chambre de commerce dans la promotion du secteur privé, sur lequel l'Etat de Côte d'Ivoire a décidé d'adosser son économie. « C'est un grand honneur pour moi de présider la présente cérémonie et partager ces instants de bonheur avec vous. Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à la promotion du secteur privé et par ricochet de notre pays. Vous avez aujourd'hui la reconnaissance de votre mérite par l'Etat et la satisfaction de votre institution. Nous vous invitons à poursuivre dans l'effort et l'abnégation au travail », a déclaré le ministre Abinan. Le secteur privé constitue en Côte d'Ivoire le socle de l'économie et le principal pourvoyeur d'emplois avec 83% des activités, soit une création nette de 58 546 emplois par an.

Le président de la Cci-CI, Faman Touré, a réaffirmé son engagement à promouvoir davantage ce secteur. « Aujourd'hui, grâce aux efforts de tous, nous avons une institution forte, sur laquelle le gouvernement peut compter pour réaliser son objectif d'émergence de la Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé