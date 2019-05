Ile Maurice: Vatican - Mgr Ernest nommé directeur du Centre anglican de Rome

Une nouvelle réjouissante pour les anglicans de Maurice. Mgr Ian Ernest a été choisi comme le prochain représentant personnel de l'archevêque de Canterbury, superstar du Saint-Siège de Vatican et directeur du Centre anglican de Rome. Il assumera ce nouveau rôle à partir du mois d'octobre, soit après la visite officielle, du pape François à Maurice en septembre.

Selon l'Anglican Communion News Service, l'archevêque de la Province de l'océan Indien a fait part de son «honneur et reconnaissance» pour cette nomination. «C'est un appel de Dieu que j'accepte humblement. Je ferai de mon mieux pour honorer cet appel et pour faire honneur au poste. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l'archevêque de Canterbury et le Conseil des gouverneurs du Centre anglican de Rome.»

Toujours selon le site Web, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a fait part de sa joie suivant cette nomination qui, dit-il, «arrive dans un moment excitant où la relation entre la Communion anglicane et l'Église catholique romaine ne fait que grandir». Il est également confiant que Mgr Ian Ernest saura mettre à profit sa «vaste expérience». Les membres du Conseil des gouverneurs du Centre anglican se sont également réjouis de cette nomination.

Mgr Ian Ernest est le premier Mauricien à accéder à la plus haute position dans la hiérarchie de l'Église anglicane de l'océan Indien. En 2006, il avait été choisi pour être archevêque de la Province de l'océan Indien. Il a été reconduit à son poste en 2012. Il est connu pour son engagement pour la paix et l'entente. Actuellement, Mgr Ian Ernest travaille en étroite collaboration avec son homologue catholique, l'évêque de Port-Louis, le cardinal Maurice Piat. Le 12 mars dernier, son nom a figuré sur la liste des décorés de la République en tant que Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean.