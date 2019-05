Maroc: Hausse des nuitées touristiques à Agadir et Essaouira

Le nombre de nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés à Agadir a augmenté de 13,24% au mois de mars dernier, à hauteur de 51.004 nuitées supplémentaires, selon les dernières données du Conseil du tourisme d'Agadir-Souss-Massa.

Le nombre de nuitées dans les différents hôtels, résidences et clubs touristiques classés à Agadir pendant ce mois est passé à 436.342 contre 385.338 durant la même période de l'année précédente, précise la même source.

Les touristes français arrivent en première position avec 110.643 nuitées suivis des Allemands (89.094). Les Anglais, quant à eux, se positionnent troisième avec 66.610 nuitées.

Les touristes marocains sont classés quatrième avec 53.631 nuitées, contre 44.216 durant la même période de 2018, marquant ainsi une amélioration de 21,29%.

Les clubs touristiques ont réalisé le plus grand nombre de nuitées à Agadir en mars dernier, avec 128.481 nuitées, suivis des hôtels classés 4 étoiles (127.161 nuitées). Les hôtels de luxe 5 étoiles et les résidences touristiques sont classés troisième et quatrième respectivement.

A signaler également que le nombre de nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement touristique classés de la ville d'Essaouira, a connu une hausse de 11% durant les trois premiers mois de l'année 2019, comparativement à la même période de l'année écoulée.

Cette performance enregistrée par la ville d'Essaouira correspond à une augmentation de 11% également du nombre des arrivées dans la ville durant le premier trimestre de l'année en cours, selon un communiqué de la délégation provinciale du tourisme de la cité des Alizés.

Ainsi, la plupart des catégories d'établissements touristiques de la ville ont réalisé des hausses en termes de nuitées, avec 6% pour les hôtels 5 étoiles, 22% pour les maisons d'hôtes (1ère catégorie), 40% pour les hôtels 3 étoiles, et une croissance de 17% pour les hôtels 2 étoiles, précise-t-on de même source. Et de poursuivre que la catégorie d'hôtels 5 étoiles et les maisons d'hôtes cumulent à elles seules 50% du total des nuitées enregistrées à Essaouira durant les trois premiers mois de l'année en cours.

L'accroissement des nuitées durant le premier trimestre 2019 est attribuable aux bonnes performances enregistrées par les non-résidents issus notamment de la France (+31%), de la Belgique (+30%), de l'Allemagne (+27%), de la Hollande (+25%), du Canada (+56%), des USA (+29%) et de la Scandinavie (+9%), indique-t-on.

A noter que le mois d'avril 2019 a enregistré des hausses respectives de 13% en termes de nuitées et de 19% en termes d'arrivées et ce, par rapport à la même période de l'année précédente.