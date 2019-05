Cote d'Ivoire: Visite d'amitié et de travail - Ouattara annonce la reprise bientôt des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination de Freetown.

Le Président de la République Alassane Ouattara et celui de la Sierra Leone Julius Maada Bio ont échangé, hier. Ils ont passé en revue la coopération et l'actualité sur le continuent, dans la sous- région et des sujets d'intérêt commun hier au Palais présidentiel. Ce, dans le cadre de la visite d'amitié et de travail qu'a effectuée le Président sierra léonais à Abidjan.

Les deux Chefs d'Etat ont pris l'engagement d'œuvrer au renforcement de leurs relations, surtout que les deux pays regorgent de potentialités. Alassane Ouattara a remarqué que les volumes des échanges demeurent très faibles. D'où la redynamisation des échanges envisagée.

Dans cette perspective, il a déclaré, au terme de la séance de travail, que « L'accent sera mis sur la coopération dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie avec la fourniture de l'électricité, du commerce et de l'investissement. D'autres domaines sont susceptibles d'être développés, notamment l'adduction en eau potable, les infrastructures, les transports terrestres, fluviaux, les constructions immobilières. Nous nous sommes mis d'accord pour la reprise cette année des vols d'air Côte d'Ivoire à destination de Freetown ».

Les deux Chefs d'Etat sont convenus de l'organisation de missions de prospection économique dans leurs pays respectifs en collaboration avec le privé. A cet effet, les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone sont priés de mettre en place une Commission mixte pour faciliter l'application des décisions prises dans les différents secteurs. Le Président a félicité son homologue pour les progrès réalisés en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et la démocratie avec la bonne tenue de la présidentielle en mars 2018.

La revitalisation de L'Union du fleuve Mano était également au menu des échanges. « C'est une organisation à laquelle appartient nos deux pays, ainsi que Liberia et la Guinée. Il existe d'ailleurs un projet d'interconnexion énergétique entre la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire dans le cadre des projets identifiés par l'Union du fleuve Mano », a-t-il ajouté.

Concernant l'actualité dans la sous-région et sur l'ensemble du continent africain, la situation socio-politique au Mali et au Burkina Faso a été évoquée. « Nous avons insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la Cedeao. Nous nous sommes félicités de l'évolution positive dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest ». Au-delà des satisfecits, ils ont échangé sur les zones secouées par des crises.

« Nous nous sommes également inquiétés des foyers de tension qui existent en Libye, au Soudan et en Algérie. Nous avons noté la persistance du terrorisme dans la sous-région ouest africaine avec les attaques récurrentes au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Nous réitérons nos condoléances aux familles endeuillées, aux peuples frères de ces pays et à nos homologues. Nous avons réaffirmé notre volonté de conjuguer nos efforts pour continuer de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique », a affirmé Alassane Ouattara.

Avant de prendre congé de son illustre hôte, Alassane Ouattara a exprimé sa joie de revoir le Président sierra léonais qui n'a pas manqué de relever le rôle de la Côte d'Ivoire dans la résolution de la crise dans son pays. Il a réaffirmé sa volonté de diversifier cette coopération et travailler ensemble au renforcement de l'intégration régionale et continentale ' « La Cote d'Ivoire est disposée à coopérer étroitement avec votre pays durant son mandat au conseil de sécurité des nations unies sur les sujets d'intérêt commun pour favoriser la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Nous sommes heureux du renforcement des liens d'amitié entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. C'est une belle opportunité », a ajouté Alassane Ouattara.

Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone, dira pour sa part, qu'il est heureux de revenir en Côte d'Ivoire, après sa visite l'an dernier. Il a exprimé sa fierté de participer au renforcement des liens entre les deux pays. « Je m'honore de l'accueil et l'aide apportée à la Sierra Leone à sa sortie de crise. Je ne manquerai pas de saluer votre leadership pour la stabilisation de votre pays et la Côte d'Ivoire. Vous êtes un visionnaire. »

L'échange des connaissances est très important pour l'évolution des deux pays. C'est pourquoi, il a félicité la Côte d'Ivoire pour sa sortie de crise. « Grâce à son management, ce pays connaît une embellie ». Pour lui, la mise en place de la Commission mixte est salutaire pour le développement des deux pays. « Nous traduirons en actes les résolutions prises dans le cadre de nos échanges pour donner un nouvel élan économique qui sera profitable à nos pays et à toute la sous-région. J'exprime toute ma gratitude pour votre appui qui nous a permis de sortir de la crise et de nous engager sur la voie du développement », s'est plu à souligner le Président de Sierra Leone.

Dans la matinée, le Président Alassane Ouattara, en compagnie du vice-Président Daniel Kablan Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement étaient à l'aéroport international de Port-Bouët pour accueillir leur hôte. Aucune déclaration n'a été faite au pavillon présidentiel. Une délégation de la communauté sierra léonaise vivant à Abidjan était présente pour réserver un accueil chaleureux au Président Maada Bio.