Cote d'Ivoire: Du matériel pour diagnostic précoce du vih-SIDA et la tuberculose chez l'enfant offert

Des équipements et matériels médicaux d'une valeur de 279 millions soixante dix mille FCFA ont été offerts par la Fondation Elisabeth Glaser Pediatric Aide Foundation (Egpaf) au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, jeudi 17 Mai 2019 à la salle de conférence du ministère à Abidjan-Plateau.

18 plateformes M-puma Abbott avec accessoires et 119 imprimantes de SMS, 7 lors amovibles complets pour visioconférence et divers consommables ainsi que du matériel pour le réveil d'échantillons à la recherche de la tuberculose chez les enfants et le contrôle de l'infection tuberculeuse, composent le don de la Fondation Egpaf fait grâce à un appui financier de Unitaid.

Dr Joseph Essombo, Directeur pays Egpaf a dit: " Grâce à un financement de United, la fondation Elisabeth Glaser en collaboration avec ( et sous son le leadership ) le ministère de la santé à travers ses programmes nationaux, a introduit des plateformes de diagnostic de VIH aux points d'offres des services appelés Point of care. Ces équipement facilitent l'accès au diagnostic très précoce de l'infection à VIH chez les nourrissons. Introduite en Côte d'Ivoire en 2017, cette technologie est facile à utiliser par toutes les catégories de personnel de soin ».

Aka Aouelé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a exprimé la reconnaissance du Gouvernement ivoirien, et a dit : « Cet appui s'inscrit dans la volonté de la Fondation de soutenir le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la consolidation et le partage des bonnes pratiques. Il contribuera sans nulle doute à l'atteinte des objectifs 9090 de l'Onusida pour le VIH, ainsi qu'à ceux du plan mondial de lutte contre la tuberculose. Votre geste participe de l'amélioration de notre système de santé. Votre geste s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du plan social du président de la République ».