Afrique: Mondial U17 Brésil 2019 - La Guinée disqualifiée et lourdement sanctionnée

L'équipe nationale de football de Guinée des moins de 17 ans vient de perdre sa médaille d'argent et sa qualification au mondial U17 obtenues lors de la coupe d'Afrique de sa catégorie au mois d'avril dernier en Tanzanie pour une fraude sur l'âge de deux de ses joueurs.

Cette décision prise par la confédération africaine de football (CAF) a été rendue publique dans la soirée du vendredi 17 mai 2019 après un reexamen d'une plainte du Sénégal.

L'instance dirigeante du football africain confirme donc que les joueurs du Syli national: Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keïta ont changé d'identité entre le tournoi « International Dream Cup » abrité par le Japon en 2017 et la CAN des U17 2019 qui s'est jouée en Tanzanie.

Ces deux joueurs auraient fait de nouveaux passeports sur lesquels ils se sont rajeunis d'un an par rapport aux documents utilisés au tournoi U16 disputé en juin 2017 au Japon.

Voici l'intégralité des sanctions prises contre la Guinée:

1- La Guinée est disqualifiée au profit du Sénégal ;

2- La Fédération guinéenne de football(FEGUIFOOT) est bannie des 2 prochaines éditions de la CAN U17 et devra payer une amende de 20.000$ US ;

3-Tous les résultats de la Guinée lors de la compétition sont annulés ;

4- Deux ans de suspension pour les 2 joueurs concernés et toutes les médailles d'argent obtenues par le Syli doivent être rendues sous peines d'amende.

En 2001, la Guinée avait été suspendue par la FIFA à la veille d'une finale de la CAN U17 qu'elle devait jouer. Cette sanction avait été prise par l'instance dirigeante du football mondial après le limogeage du président de la FEGUIFOOT par le ministre des sports en violation des lois qui régissent cette discipline.

