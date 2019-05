Madagascar: « Ezaka Fampandrosoana Fampianarana Menabe » - Lettre de remerciement au Président de la République

L'Association E.F.F.M (Ezaka Fampandrosoana Fampianarana Menabe), par le biais de son président Ben Soandh Joubert a tenu à remercier le Président Andry Rajoelina d'avoir bien voulu décréter le jour de l'Aïd, le 04 juin 2019, jour férié sur toute l'étendue du territoire. Une disposition qui a enthousiasmé la communauté musulmane de Madagascar, a-t-il souligné.

A cet effet, l'association E.F.F.M a envoyé une lettre de reconnaissance et de remerciement au Président de la République. Le président de l'association et non moins expert en diplomatie et en relations internationales, a tenu ainsi à rappeler que « l'Islam, en fait, ne célèbre que deux évènements pendant la durée de douze mois, l'Aïd al Fitre (fin du Ramadan), et l'Aïd al ADHA, qui aura lieu deux mois après le mois du Ramadan, mais malgré tout cela, pendant cinquante - neuf ans d'indépendance et quatre républiques successives, rien n'a été fait à l'égard des Musulmans ».