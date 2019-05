Madagascar: Technologies - Un réseau Intranet dans le réseau de la FCCIM

L'atelier de restitution de l'étude pour la mise en place d'un Intranet dans le réseau de la FCCIM (Fédération des Chambres de Commerce d'Industrie de Madagascar) s'est tenu hier.

Cette étude pilotée par PROCOM (Programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale), financée par l'Union Européenne vise à appuyer le secteur privé national, à travers le renforcement de capacités des Organisations intermédiaires comme la FCCIM, et de développement des services aux PME, notamment pour un meilleur accès à l'information sur les marchés et la recherche de nouveaux débouchés aux niveaux national, régional et international.

Menée par un consortium, dont le chef de file est l'entreprise Ibonia, cette étude a permis de préparer la mise en place d'un système Intranet pour intensifier les échanges d'informations économiques, commerciales, financières et réglementaires entre la FCCIM et trois CCI pilotes.

En facilitant le transfert d'informations, le projet permettra ainsi d'améliorer l'accès des PME au marché national par le désenclavement des régions, aux marchés régionaux et aux marchés internationaux, par la diffusion d'informations sur les opportunités d'affaires et les conditions d'accès à ces marchés. Enfin, il permettra de renforcer la compétitivité des entreprises par une meilleure maîtrise de leur stratégie commerciale et marketing.